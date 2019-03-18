Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?
Üç ayların içinde yer alan ikinci kandil olan Miraç Kandili’nin idrak edilmesine kısa bir zaman kaldı. İslam dünyası için oldukça önemli olan Miraç Kandili'nin tarihi, milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?
Hz. Muhammed'in (SAV) göğe yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar, ibadetler ve çeşitli etkinliklerle, Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek. İşte 2019 Miraç Kandili'nin tarihi...
Miracın Hicret'ten bir yıl ya da 16 ay önce recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılıyor. Miraç Kandili bu yıl 2019 yılında 2 Nisan Salı gününe denk geliyor.
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.
Miraç Gecesi Kur’an-ı Kerimde; “ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle