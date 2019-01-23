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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.01.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Minik Öykü için umut ışığı doğdu

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Minik Öykü için umut ışığı doğdu

Lösemi hastası Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı, kızı için başlatılan ilik kampanyasının birçok kişinin hayatının kurtulmasına sebep olduğunu belirterek, "İlginç şeyler oluyor. Öykü Arin için kök hücre bağışı yapan birinin kanı 1,5 aylık bir bebeğe uydu. 40-50 yaşlarında birisi kök hücresi bağışı için Kızılay’a gittiğinde lösemi olduğu ortaya çıktı. Yapılan bağışların başka hastalara da uyduğunu duyduk. Bu sayede hayat ve kendi hayatlarını kurtarıyorlar" dedi.

Geçtiğimiz kasım ayında lösemi hastalığının bir türü olan ve milyonda bir kişide görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisiyle tedavisine başlanan 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin için süre daralıyor. Mart ayının başında ilik nakli yapılması gereken Öykü için daha önce ‘Lösemili Çocuklar İçin Umut Ol' adıyla Türkiye ve 12 ülkede başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına şimdiye kadar binlerce donörün yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, sanatçılar ve en çok izlenen diziler dahi destek verdi. Şu ana kadar Öykü için uygun ilik henüz bulunamazken, onun için yapılan bağışlardan ise birçok kişiye uygun donör bulunduğu, bazı bağışçıların da ciddi hastalıklara yakalandığı ortaya çıkarak erken evrede tedavi altına alındığı öğrenildi. 

Minik Öykü için umut ışığı doğdu


"ŞU AN DONÖR OLMAYARAK BİRİNİN HAYATINI KURTARMIYOR OLABİLİRSİNİZ"

Öykü Arin’in aralıklarla trombosit kan alımı gerçekleştirdiğini belirten Anne Eylem Yazıcı, kızının mart ayı başında nakil olması gerektiğini söyledi. İlik nakli konusunda insanların yanlış fikirlere kapıldığını ifade eden Eylem Yazıcı, "İlik nakli denilince kemiğinin kırılacağını, bütün iliğinin alınacağını zanneden insanlarımız var. Belki daha fazlası da var akıllarında ama insanlar bunu söyleyemiyor. İşlemin hiçbir etkisi yok.

Kızılay’a kök hücre bağış yapacağınıza dair 3 tüp kan veriyorsunuz. Bu kanlar araştırıldığında Öykü ya da başka bir hasta ile uyumluysa sizi arıyorlar ve birinin hayatını kurtarabileceğini söylüyorlar. Ardından 5 günlüğüne hastanın tedavi gördüğü hastaneye gidiyorsunuz. Sağlık Bakanlığı tüm masraflarınızı karşılıyor. İş yerinden de bir ay izinli sayılıyorsunuz. İşlem bu kadar basit ve korkulacak hiçbir şey yok.

Bir insanın ya da bir çocuğun hayatını kurtarmak için 5 gününüzü ayırmanız gerekiyor. Kim olursa olsun, mutlaka donör olun, umut olun ve sakın vazgeçmeyin. Bu yayını izleyen, henüz donör olmamış kişilere sesleniyorum. O kişi siz olabilirsiniz. Şu an donör olmayarak birinin hayatını kurtarmıyor olabilirsiniz. O kişinin başına kötü bir şey geldiğinde asıl sorumlu siz olacaksınız" dedi. 

ÇUKUR VE KADIN DİZİLERİNDEN ANLAMLI DAVRANIŞ

Başlatılan kampanya sonrası birçok sanatçının ve dizilerin Öykü için destek verdiğini kaydeden Yazıcı, "Bütün Çukur dizisi oyuncularına, ekibine ve Ay Yapım'a. Sağ olsunlar duvar yazısı olarak dizide yer verdiler. Aynı zamanda kendileri gidip kök hücre bağışı yaptılar. Sadece Çukur dizisi değil, kadın dizisi de keza yaptı aynı şeyi. Onun dışında başka dizilerden oyuncular da gidip toplu halde kan verdiler. Instagram ve sosyal medyalarında paylaştılar. Bunlar çok önemli oluyor. İnsanlarda duyarlılık artıyor" diyerek, tüm sanatçılara teşekkür etti.

ÖYKÜ İÇİN YAPILAN BAĞIŞLAR HAYAT KURTARIYOR

Kampanya süresince ilginç olaylarla karşılaştığını da ifade eden Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Öykü Arin için kök hücre bağışı yapan birinin kanı 1,5 aylık bir bebeğe uydu. Başkalarına uyanları da duyuyoruz. Daha ilginç şeyler de oldu. Bursa İnegöl'de ilk hafta kampanyaya katılan biri, kendi yeğenlerinin lösemi olduğunu öğrendiler ve Öykü’nün kampanya süresince bağışlanan kök hücrelerinden biri onlara uydu. Yine dün İzmir’de, 40-50 yaşlarında birisi kök hücresi bağışı için Kızılay’a gitti. Kan araştırması sonrası kendisinin lösemi olduğu ortaya çıktı. Yani henüz başlangıç aşamasında olduğu için yan etkilerini görmemiş ve farkında değilmiş. Kendi hayatını kurtarmış oldu. Çok erken dönemde ortaya çıktığı için tedavi olabilecek. Dolayısıyla benim çağrım herkese. Kendiniz için yapıyorsunuz. Yarın sizin de başınıza gelip gelmeyeceğini bilemezsiniz." 

'BENİM BEYNİMDE BİR ŞEY Mİ VAR?’ DİYE SORUYOR'

Son olarak Öykü’nün hastalığıyla ilgili detayları bilmediğini belirten Yazıcı, "Hasta olduğunu biliyor. Bazen ‘Benim beynim ve kanımda bir şey mi var?’ gibi sorular soruyor. Sonuçta o küçük bir çocuk ve biz de basit bir şekilde tedavi olduğunu anlatıyoruz. Biz ona, ‘Herkes doktora gidiyor ve kan veriyor. Bu herkesin başına geliyor’ diyerek olayı genelleştiriyoruz. Moral ve hijyenine özen gösteriyoruz" dedi. 

Öykü Arin'in annesinden çağrı: 'İki eliniz kanda olsa bile...'
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