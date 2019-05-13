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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/DHA
13.05.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Minik Ecrin'le ilgili anneden şok iddia: Kaçırılmış olabilir

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Minik Ecrin'le ilgili anneden şok iddia: Kaçırılmış olabilir

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir hafta önce kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarına ara verildi. Bölgenin tamamını tarayan ekipler, değerlendirme sonrası arama çalışmalarının nasıl yürütüleceğini belirleyecek. Bu arada anne Sevcan Kurnaz'ın çocuğunun kaçırıldığı yönündeki ifadeleri üzerine çok yönlü genişletilen soruşturmada aile içi bazı ilişkiler mercek altına alındı. Jandarma ekipleri, aile bireylerinin cep telefonu kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı.  

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışmalarını sürdürdü. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyini tarayan ekipler, su altında da arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler iki gün baraj gölüne dalış yaptı. Ecrin'i arama çalışmalarına dün akşam ara verildi. Bölgenin tamamını tarayan ekipler, değerlendirme sonrası arama çalışmalarının nasıl yürütüleceğini belirleyecek.

ANNE: KIZIMIN KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Anne Sevcan Kurnaz, kızının kaçırıldığını öne sürerek, "Başka ne olabilir, bilmiyorum. Kızımın kaçırıldığını düşünüyorum. Ormanda yok. Keşke olsa da burada söylesem, 'Ben şundan şüpheleniyorum' desem. Benim kimseye bir düşmanlığım yoktur ama başkasını bilmiyorum ki. Benden çıkarsalardı, bizden çıkarsalardı, el kadar çocuğumdan değil" dedi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Bu arada küçük çocuğun kaçırılmış olma ihtimali üzerine soruşturma çok yönlü genişletildi. Jandarma ve polis ekipleri soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz'ın 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük ilk eşi ile evlendiği ortaya çıktı. Sevcan Kurnaz'ın ilk eşi, Ecrin 4 aylıkken kalp krizinden hayatını kaybederken Sevcan Kurnaz'ın daha sonra ölen eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği öğrenildi. Tüm bu ayrıntılar üzerinden yürütülen soruşturmada aile üyelerinin cep telefon kayıtları geriye dönük incelemeye alındı.

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