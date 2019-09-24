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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
24.09.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Minik Buğlem yardım bekliyor

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Minik Buğlem yardım bekliyor

Gaziantep'te sıklıkla erken çocukluk döneminde görülen nöroblastom (sinir sistemi kaynaklı kanser türü) ile mücadele eden 2,5 yaşındaki Buğlem Ardıç, tedavisi için Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Çocuk Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi. Anne Burcu Ardıç, eşinin SGK'lı olduğunu, çocuğunu tedavi ettirmek için yeterince maddi güçleri bulunmadığını söyleyerek kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

3 çocuklu Burcu- Ümit Ardıç çifti, 13 Temmuz günü 2,5 yaşındaki kızları Buğlem Ardıç'ı karın ağrısı şikayetiyle özel hastaneye götürdü. Burada yapılan tetkikler sonucunda minik kıza 'çocukluk çağı kanseri' olarak da tarif edilen ve 'beyinden tüm vücuda mesaj taşıyan sinir sistemi kaynaklı bir kanser türü' olan nörablastom teşhisi konuldu. Buğlem, Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Çocuk Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi.

Doktorların yaşama şansının yüzde 15 olduğunu söylediği minik kızın annesi Burcu Ardıç, "Doktorları ameliyat edilse dahi hastalığın nüksedebileceğini söyledi. Sigortanın bazı tedavileri karşılamaması nedeniyle 4 ayda 15 bin lira harcadık. Maddi sıkıntı yaşıyoruz. Amerika'da bir doktorun bu tümör ameliyatını 150 bin liraya yaptığını öğrendik. Devletimizden acil yardım bekliyoruz. Günden güne eriyen yavrumun acısını yaşarken maddi imkansızlıklar da bizi kahrediyor. Elimden bir şey gelmiyor, çaresizlik içinde çırpınıyorum. Lütfen sesimizi duyun bize yardım edin. Kızımın tedavisi için Gaziantep ile Adana arasında mekik dokuyoruz. İki çocuğum okula gönderiyorum. Hem maddi hem de manevi olarak çektiğimiz sıkıntıdan dolayı yardım kampanyası dahi başlatamadık" dedi.

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