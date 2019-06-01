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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mini yargı paketi

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Mini yargı paketi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki hedefler doğrultusunda Adalet Bakanlığı mini yargı paketi hazırlıyor.

 İcradan çocuk teslimini kaldıran düzenleme başta olmak üzere teknik düzenlemelerin ağırlıklı yer alacağı paketin bayram sonrası TBMM’ye sunulması bekleniyor. Belgede, suç ve yaptırım dengesinin gözden geçirileceği hedefi de bulunuyor. Bakanlık bu konuda kapsamlı çalışma yürütürken, duruşma düzenine dönük önemli değişiklikler yapılacak. Çelişmeli yargılama ilkesi gözetilerek asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcılığı yeniden getirilecek. Bakanlığın üzerinde çalıştığı konular şöyle:

Hâkimlerin, ceza ve hukuk hâkimi olarak ihtisaslaşması. Hâkim, savcı ve noter yardımcılığı müesseselerinin getirilmesi.

Duruşma tutanaklarının elektronik sistemde tutulması. Hâkimin özetleyip, katibin yazıya aktardığı duruşma düzenini bozan sistem kaldırılacak. Beyanların tutanağa geçirilmediğine ya da eksik veya hatalı geçirildiğine dair itirazlar da bitecek.

Ara kararların celse arasında yerine getirilmesi sağlanacak.

Makul sürede yargılanma için hedef süreler hayata geçirilecek.

Kovuşturma öncesi çözüm araçları ve soruşturma süreçleri güçlendirilecek.

Ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesinin uygulama alanı genişletilecek.

İddianamenin iadesi müessesesi kapsam itibariyle yeniden belirlenecek.

Uzlaştırma müessesesinin kapsamı genişletilecek.

İstinaf kanun yolu güçlendirilecek. Bozmaya ilişkin yetkiler yeniden düzenlenecek.

Başsavcılık itiraz yolu güçlendirilecek.

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru üzerinden verdiği ihlal kararları, usul kanunlarında yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak gösterilecek.

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