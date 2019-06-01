Mini yargı paketi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki hedefler doğrultusunda Adalet Bakanlığı mini yargı paketi hazırlıyor.
İcradan çocuk teslimini kaldıran düzenleme başta olmak üzere teknik düzenlemelerin ağırlıklı yer alacağı paketin bayram sonrası TBMM’ye sunulması bekleniyor. Belgede, suç ve yaptırım dengesinin gözden geçirileceği hedefi de bulunuyor. Bakanlık bu konuda kapsamlı çalışma yürütürken, duruşma düzenine dönük önemli değişiklikler yapılacak. Çelişmeli yargılama ilkesi gözetilerek asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcılığı yeniden getirilecek. Bakanlığın üzerinde çalıştığı konular şöyle:
Hâkimlerin, ceza ve hukuk hâkimi olarak ihtisaslaşması. Hâkim, savcı ve noter yardımcılığı müesseselerinin getirilmesi.
Duruşma tutanaklarının elektronik sistemde tutulması. Hâkimin özetleyip, katibin yazıya aktardığı duruşma düzenini bozan sistem kaldırılacak. Beyanların tutanağa geçirilmediğine ya da eksik veya hatalı geçirildiğine dair itirazlar da bitecek.
Ara kararların celse arasında yerine getirilmesi sağlanacak.
Makul sürede yargılanma için hedef süreler hayata geçirilecek.
Kovuşturma öncesi çözüm araçları ve soruşturma süreçleri güçlendirilecek.
Ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesinin uygulama alanı genişletilecek.
İddianamenin iadesi müessesesi kapsam itibariyle yeniden belirlenecek.
Uzlaştırma müessesesinin kapsamı genişletilecek.
İstinaf kanun yolu güçlendirilecek. Bozmaya ilişkin yetkiler yeniden düzenlenecek.
Başsavcılık itiraz yolu güçlendirilecek.
Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru üzerinden verdiği ihlal kararları, usul kanunlarında yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak gösterilecek.
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