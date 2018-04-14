Mina Başaran’ın babaanne, babası ve nişanlısı mezarı başına geldi

İran’da düşen jette yaşamını yitiren Mina Başaran, evlilik gününde mezarı başında anıldı. Mina Başaran’ın babaannesi Şeyda Başaran, babası Hüseyin Başaran ve nişanlısı Murat Gezer, öğlen 12:00’da Göktürk Mezarlığı’na, ellerinde çiçeklerle geldi. Beyaz gelinliği temsil eden beyaz güller ve karanfillerle mezarın başına gelen aile üyeleri, önce birbirlerine sarıldı. Babaanne Başaran, bir süre konuştuğu Murat Gezer’e uzun süre sarılarak ağladı. Baba Hüseyin Başaran ise elindeki beyaz çiçekleri mezara bırakırken gözyaşlarına hakim olamadı. Murat Gezer de kalp şeklinde tasarlanmış bir çelengi hayatını kaybeden nişanlısının yanı başına bıraktı.

HEP BİRLİKTE DUA ETTİLER

Murat Gezer, Beril ve Hüseyin Başaran çifti, çiçekleri mezara bıraktıktan sonra hep birlikte dua etti. Mezarlıkta yaklaşık yarım saat kalan aile daha sonra gözyaşları içerisinde kızlarının mezarı başından ayrıldı. Gün içerisinde Mina Başaran’ın mezarı başına arkadaşları ve yakınları da geldi. Mezarlığa çiçek bırakan yakınları dua ederek ayrıldı.

ÇIRAĞAN’DA DÜĞÜN YAPACAKTI

Mina Başaran hayatını kaybetmeseydi bugün Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı düğünle hayatını Murat Gezer'le birleştirecekti. İş insanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve arkadaşları Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönerken İran’da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.





