Mimar Sinan'ın 90 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği cami hangisidir?
Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, eserlerini çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak nitelendiriyordu. İstanbul’daki Şehzade Camii için ‘çıraklık eserim’ diyen Mimar Sinan’ın ustalık eseri ise Edirne sınırlarındadır. Peki, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği cami hangisidir?
Selimiye Camii, Edirne'de bulunan, Osmanlı padişahı II. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Dünya mimarlık tarihine muhteşem eserler bırakan Mimar Sinan, Selimiye Camisi’ni “Ustalık Eserim” olarak tanımlar. Selimiye Camisi ve Külliyesi UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. Sinan, yaptığı çalışmalardan bahsettiği Tezkiret-ül Bünyan adlı eserinde burada meydana getirdiği kubbe ile Ayasofya’nın kubbesini aştığını, minarelerinin ise eşsiz olduğunu belirtir. Cami ile birlikte külliyeyi meydana getiren yapılardan Dar-ül Kurra Medresesi günümüzde Vakıf Müzesi, Dar-ül Hadis Medresesi ise Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veriyor. Osmanlı sultanları, önemli yerleşimlerde ve özellikle başkentlik yapmış kentlerde kapsamlı imar faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Yaklaşık bir asır boyunca başkent olan Edirne, tıpkı İstanbul ve Bursa’da olduğu gibi bu geleneğe uygun olarak görkemli anıt eserlerle donatılmıştır.
Mimar Sinan "Çıraklığımı İstanbul'daki Şehzade Camii'nde yaptım. Kalfalığımı da Süleymaniye Camii'nde tamamladım. Fakat bütün gücümü bu Sultan Selim Han camiinde sarf edip ustalığımı ayân ve beyân ettim." demiştir.
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