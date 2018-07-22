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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İSTANBUL (İHA)
22.07.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Milyonluk vurgun yapan gaspçıdan pişkin çıkış! 'Patatesin tanesi olmuş 1 lira...'

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İstanbul'da Çinli bir iş adamının yaklaşık 2,5 milyon lirasını kendilerine polis süsü vererek gasp eden çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Gasp anı kameralara yansıyan çete liderinin, “Patatesin tanesi olmuş 1 lira, pişman değilim. Garibanın parasını çalmadım” demesi 'pes artık' dedirtti.

Filmleri aratmayan gasp olayı Piyalepaşa Okmeydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çete üyeleri Türkiye’de yatırımlar yapan ve otel almayı planlayan bir iş adamını takibe aldı. İş adamını Atatürk Havalimanı'ndan takibe alan çete üyeleri, Piyalepaşa Okmeydanı’nda iş adamının bulunduğu aracın önünü kesti. Kendilerine polis süsü veren ve polis yeleği giyen çete üyeleri, iş adamının içinde para ve ziynet eşyası bulunan çantasını gasp ederek olay yerinden uzaklaştı.

163 KAMERA İZLEDİ

İş adamının bildirmesi üzerine güvenlik kameralarını incelmeye alan polis ekipleri yaptıkları titiz çalışmanın ardından şüpheli şahısların kimliklerini belirledi. Yaklaşık 20 kilometrelik alandaki 163 kameranın görüntülerini titizlikle izleyen ekipler zanlılara operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 560 bin lira ve yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyon sırasında şüphelilerden birinin ev, birinin ise arsa alma hazırlığında olduğu öğrenilirken gasp edilen paranın bir miktarına ise ulaşılamadı.

'EN KRAL YERDE YEDİM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin rahatlığı ise pes artık dedirtti. Şüphelilerden biri, "Suçumuz daha tespit edilmemiş niye çekiyorsunuz" derken, "Polis yeleği giyip gasp ettiğiniz söyleniyor, ne diyeceksiniz" sorusu üzerine ise çete lideri, "Doğrudur kardeşim. Patatesin tanesi olmuş 1 lira. Yedim, içtim en kral yerde. Pişman değilim. Polis yeleğini her yerde satıyorlar” dedi.


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