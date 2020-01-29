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İHA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 09:19,Son Güncelleme:/

Milyonluk vurgun! Filmleri aratmayan taktik... Bu delikten girdiler

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İstanbul Küçükçekmece’de bir kuyumcuya giren 7 kişilik çete filmleri aratmayan bir soygun gerçekleştirdi. Kuyumcuya bitişik olan dükkanın duvarını matkapla delerek içeri giren soyguncular 1 milyon değerinde altını çalıp kaçtı.

Olay, Küçükçekmece’de 27 Kasım gecesi meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 26 Kasım’da kuyumcu dükkanına gelen soyguncular polis ve bekçilerin fazla olmasından dolayı soygunu gerçekleştirmekten vazgeçti. 7 soyguncu 27 Kasım’da gece saat 01.00 sıralarında yeniden dükkana geldi. 2 soyguncu araçta beklerken diğer 2 kişi de çevrede gözcülük yaptı. Diğer soyguncular ise kuyumcunun yan tarafında bulunan bez dükkanının kepenklerini açtı.

Milyonluk vurgun Filmleri aratmayan taktik... Bu delikten girdiler

MATKAPLA DUVARI DELDİLER

Kepenkler açıldıktan sonra kapıyı zorlayan soyguncular açmayı başaramayınca araçlarına giderek yanlarında getirdikleri kesici ve delici aletleri aldı. Kapıyı aletler yardımıyla açan soyguncular duvara yöneldi. Soyguncular, kuyumcu dükkanının duvarına bitişik bez dükkanının duvarına matkapla delik açtı. Yaklaşık 1 saatin ardından duvarı delmeyi başaran soyguncular kuyumcu dükkanına girdi.

Milyonluk vurgun Filmleri aratmayan taktik... Bu delikten girdiler

1 MİLYON DEĞERİNDE ALTINLA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kuyumcu dükkanında bulunan 4 çelik kapıyı da açan soyguncular 2 kilo 700 gram değerinde piyasa değeri 1 milyon olan altınları yanlarında getirdikleri çantaya koydu. Çantayı dışarıda bekleyen diğer kişiye veren soyguncular yarım saat daha dükkanda kaldıktan sonra saat 04.00 sıralarında dükkandan çıkıp gözden kayboldu.

Milyonluk vurgun Filmleri aratmayan taktik... Bu delikten girdiler

POLİS SOYGUNCULARI ARIYOR

Dükkan sahibi Ömer D. zararlarının çok büyük olduğunu dükkanın sigortasının olmadığını belirtti. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler kaçan 7 kişilik çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.

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