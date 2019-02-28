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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.02.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Milyonlarca liralık vurgun anı kamerada! Karşısında polisi görünce bakakaldı

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Milyonlarca liralık vurgun anı kamerada! Karşısında polisi görünce bakakaldı

Kocaeli’de dolum tesisinden çıkan mühürlü tankerlerden yasa dışı yollarla aldıkları yakıtlara 10 numara yağ katarak piyasaya süren ve sattıkları yakıttan milyonlarca liralık vurgun yapan 5 kişinin yakalanma anları polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde bulunan dolum tesisinden çıkan akaryakıt yüklü mühürlü tankerlerin, akaryakıt istasyonlarına eksik yakıt getirdiği şikayeti üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrasında mühürlü tankerlerin mola yerlerinde mühürlerini bozmadan sökerek içindeki yakıtların başka araçlara aktarıldığını tespit eden ekipler, yaklaşık 20 gün önce tanker sürücülerine yönelik “Tırtıkçı 1” adlı operasyon düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına adlı.

Milyonlarca liralık vurgun anı kamerada Karşısında polisi görünce bakakaldı

5 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İlk operasyonun ardından araştırmalarını derinleştiren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tankerlerden yasa dışı yollarla alınan yakıtların ruhsatsız bir depoda 10 numara yağ katarak kaçak olarak satışını yapıldığı belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. “Tırtıkçı 2” adlı operasyonda tırlardan alınarak 10 numara yağ katıldıktan sonra satışa hazırlanan 6 bin 250 litre motorine el konuldu. Yakıtları araçlardan yasa dışı yollarla aldıkları belirlenen S.Ö., E.Y., F.Y., Y.Ç. ve H.Y., adlı şahılar ise gözaltına alındı.

Milyonlarca liralık vurgun anı kamerada Karşısında polisi görünce bakakaldı


ÇETENİN ÇÖKERTİLDİĞİ ANLAR POLİS KAMERASINA YANSIDI

Depo görünümündeki ruhsatsız binaya baskın yapan polis ekipleri, şüphelilerin kaçmaması için operasyonu hem yerden hem de havadan görüntüledi. Polis kameraları tarafından havadan ve yerden görüntülenen operasyonda, çaldıkları yakıtları satışa hazırlarken polisi karşısında gören şüphelilerin şaşkın bir şekilde kaldıkları görünüyor. Görüntülerde şahısları kelepçeleyen ekipler, mühürlü tankerlerden çalınarak 10 numara yağ katılıp satışa hazırlanan 6 bin 250 litre yakıtı eliyle koymuş gibi buluyor. Yakıtı tankerden çekmeye yarayan aletlere ve yakıtı taşımada kullanıldığı tespit edilen araçlar polis ekiplerince dikkatle inceleniyor.

Çaldıkları yakıta 10 numara yağ katarak milyonlarca liralık vurgun yaptılar

Milyonlarca liralık vurgun anı kamerada Karşısında polisi görünce bakakaldı

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar ise sevk edildikleri Körfez Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milyonlarca liralık vurgun anı kamerada Karşısında polisi görünce bakakaldı

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