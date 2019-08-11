Milyonlar hacı oldu
Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 3 milyon Müslüman, Mekke’nin 25 kilometre güneydoğusunda yer alan Arafat bölgesinde buluştu.
Önceki akşam saatlerinden itibaren 610 otobüsün üç tur yaparak Arafat’a getirdiği Türk hacı adayları da geceyi Arafat’ta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurduğu çadırlarda geçirdi. Sabah namazının ardından Hz. Adem ve Hz. Havva’nın yeryüzünde buluştuğu, ilk tövbenin kabul edildiği, insanlığın yayıldığı ve Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’ni de okuduğu Cebel-i Rahme tepesinin (Rahmet Tepesi) etrafında toplandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, 80 bin Türk hacı adayıyla birlikte Arafat bölgesine geldi. Haccın vecibelerinden olan Arafat Vakfesi’ni gerçekleştirmek için Arafat’a gelen Türk hacı adaylarına okuduğu vakfe duasında ‘birlik ve beraberlik’ mesajları veren Erbaş, “Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan memleketimizi halas ve emin eyle Allah’ım” diye dua etti.
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