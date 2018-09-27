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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
27.09.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Milli uçak Hürjet gövde gösterisi yaptı

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Milli uçak Hürjet gövde gösterisi yaptı

Milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağının silahlı modeli Hürjet’in prototipi görücüye çıktı. İstanbul Airshow’a katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağının silahlı versiyonu Hürjet’in kokpitine binerek, uçağı yakından inceledi.

Havacılık tutkunlarının merakla beklediği İstanbul Airshow, Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açtı. Askeri ve sivil hava araçlarından oluşan onlarca hava aracının sergilendiği havacılık fuarında, milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağının silahlı modeli Hürjet’in prototipi de sergilendi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminal Apronu’nda bu yıl 12’incisi gerçekleştirilen İstanbul Arishow, kapılarını açtı. Yolcu uçaklarından iş jetlerine, helikopterlerden askeri hava araçlarına kadar çok sayıda hava aracı fuar kapsamında sergilenmeye başladı. Fuarda en dikkat çeken hava araçlarından biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağının silahlı versiyonu olan Hürjet’in prototipi oldu. Fuarın açılışı için gelen ziyaretçiler, Hürjet uçağını yakından inceledi.

Milli uçak Hürjet gövde gösterisi yaptı


CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, HÜRJET’İN KOKPİTİNE GEÇTİ

Atatürk Havalimanı’nda açılışı gerçekleştirilen İstanbul Airshow’a katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağının silahlı versiyonu Hürjet’in kokpitine binerek, uçağı yakından inceledi.

Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen İstanbul Airshow’un açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fuarda sergilenen 40’ın üzerindeki hava aracından biri olan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından milli imkanlarla geliştirilen eğitim uçağının silahlı versiyonu olan Hürjet’in prototipine bindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile birlikte milli uçağın kokpitine geçen Oktay, uçağı yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda sergilenen askeri ve sivil hava araçlarını gezen Oktay ile Turhan, bazı uçak ve helikopter modellerini inceledi. Havacılık şirketlerinin apronda kurulan özel alandaki stantlarını da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak’tan kurum faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

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