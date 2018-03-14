Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Milli sporcular ne kadar vergi ödüyor? Sporcuların gelirlerinin vergisel farkı var mı?

    Milli sporcular ne kadar vergi ödüyor? Sporcuların gelirlerinin vergisel farkı var mı?

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:

    Gelir Vergisi Kanunu ‘nda milli sporcuların vergilendirilmesiyle ilgili detaylar yer alıyor. Milli sporcuların ödeyeceği verginin hesaplanması ve Maliye’ye ödenmesi sorumluluğu sporcularda değil, ödeyen kurumda. Peki milli sporcular ne kadar vergi ödüyor? Sporcuların gelirlerinin vergisel farkı var mı?

    Milli sporcular ne kadar vergi ödüyor? Sporcuların gelirlerinin vergisel farkı var mı? Milli amatör sporcu ücretlerindeki vergi avantajı nasıl hesaplanıyor? İşte milli sporcuların vergilendirilmesiyle ilgili detaylar!

    Ücretlilerde vergi oranları yüzde 15’den başlayıp yüzde 35’e kadar çıkarken, sporcularda ücretli sayılmasına (GVK Md. 61/6) rağmen ücretlerinden daha düşük oranda vergi kesilmekte. 31.12.2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, lig usulüne tabi olanlar da yüzde 5, yüzde 10 veya yüzde 15 oranında bir tarifeyle vergilendirilmekte. Lig usulüne tabi olmayan sporcuların ücretleri ise yüzde 5 oranında vergiye tabi tutulmaktadır (GVK. Geçici 72. Md.). Sporcuların, ücretlerinden kesilen vergilerin Maliye’ye ödenmesine ilişkin bir sorumlulukları yok. İşverenleri olan spor kulüpleri ücretin üzerinden vergi hesaplayıp Maliye’ye ödemekle yükümlüler.

    Milli sporcular ne kadar vergi ödüyor?

    Milli sporculara ödenen ücretler üzerinden yüzde 5 vergi hesaplanıyor. Verginin hesaplanması ve Maliye’ye ödenmesi sorumluluğu sporcularda değil, ödeyen kurumda yani federasyonda. Milli sporculara prim ödenip, verginin hesaplanmadığı durumlar da var. Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa şampiyonalarından madalya ile dönen sporcularımıza ödenen prim ve ikramiyeler ‘ülke bakımından faydalı olan işler’ kapsamında değerlendirilerek (GVK Md. 29/1) üzerinden vergi de hesaplanmıyor.

    Milli amatör sporcu ücretlerindeki vergi avantajı nasıl hesaplanıyor?

    Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler (asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla) gelir vergisi istisnası kapsamında (GVK Md. 23/15). Dolayısıyla istisna vergi matrahını azaltacağından, net ücrette de artışa neden olacaktır. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara teşvik gayesiyle ödenen ödül ve ikramiyeler de gelir vergisi istisnası kapsamındadır (GVK Md. 29/3). Profesyonel sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler ise ücret olarak vergiye tabidir.

    Etiketler: Milli sporcular vergi , Milli sporcular ne kadar vergi ödüyor , SeoHaber , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri