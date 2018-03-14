Milli sporcular ne kadar vergi ödüyor? Sporcuların gelirlerinin vergisel farkı var mı? Milli amatör sporcu ücretlerindeki vergi avantajı nasıl hesaplanıyor? İşte milli sporcuların vergilendirilmesiyle ilgili detaylar!

Ücretlilerde vergi oranları yüzde 15’den başlayıp yüzde 35’e kadar çıkarken, sporcularda ücretli sayılmasına (GVK Md. 61/6) rağmen ücretlerinden daha düşük oranda vergi kesilmekte. 31.12.2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, lig usulüne tabi olanlar da yüzde 5, yüzde 10 veya yüzde 15 oranında bir tarifeyle vergilendirilmekte. Lig usulüne tabi olmayan sporcuların ücretleri ise yüzde 5 oranında vergiye tabi tutulmaktadır (GVK. Geçici 72. Md.). Sporcuların, ücretlerinden kesilen vergilerin Maliye’ye ödenmesine ilişkin bir sorumlulukları yok. İşverenleri olan spor kulüpleri ücretin üzerinden vergi hesaplayıp Maliye’ye ödemekle yükümlüler.

Milli sporcular ne kadar vergi ödüyor?

Milli sporculara ödenen ücretler üzerinden yüzde 5 vergi hesaplanıyor. Verginin hesaplanması ve Maliye’ye ödenmesi sorumluluğu sporcularda değil, ödeyen kurumda yani federasyonda. Milli sporculara prim ödenip, verginin hesaplanmadığı durumlar da var. Olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa şampiyonalarından madalya ile dönen sporcularımıza ödenen prim ve ikramiyeler ‘ülke bakımından faydalı olan işler’ kapsamında değerlendirilerek (GVK Md. 29/1) üzerinden vergi de hesaplanmıyor.

Milli amatör sporcu ücretlerindeki vergi avantajı nasıl hesaplanıyor?

Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iki amatör sporcu çalıştıranların, her yıl milli müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen ücretler (asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla) gelir vergisi istisnası kapsamında (GVK Md. 23/15). Dolayısıyla istisna vergi matrahını azaltacağından, net ücrette de artışa neden olacaktır. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara teşvik gayesiyle ödenen ödül ve ikramiyeler de gelir vergisi istisnası kapsamındadır (GVK Md. 29/3). Profesyonel sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler ise ücret olarak vergiye tabidir.