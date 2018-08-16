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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
16.08.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Milli silah, ABD’nin tahtını sarsacak 

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Milli silah, ABD’nin tahtını sarsacak 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayine ayrı bir önem verdiğini söylemesi üzerine milli projelerini kamuoyuna açıklamaya devam eden Albayraklar Savunma, ABD yapımı SRM tüfeğine göre üstün özellikler taşıyan yüzde 100 yerli ‘WattozzShotgun’ isimli pompalı tüfeğin üretimini bitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayine ayrı bir önem verdiğini söylemesi üzerine milli projelerini kamuoyuna açıklamaya devam eden Albayraklar Savunma, ABD yapımı SRM tüfeğine göre üstün özellikler taşıyan yüzde 100 yerli ‘WattozzShotgun’ isimli pompalı tüfeğin üretimini bitirdi. 

Geçtiğimiz günlerde üretimi bitirilen Milli Enerji Silahı Wattozz’un fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşan Albayraklar Savunma A.Ş. şimdi de ABD yapımı SRM tüfeğine rakip olacak, ‘WattozzShotgun’ isimli yerli taktikal tüfeğin üretimini bitirdi. Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, dünyaya ‘WattozzShotgun’ adı altında pazarlayacakları tüfeğin Amerikalı rakibine kıyasla çok daha düşük fiyata satılacağını ve satışlardan elde edilecek gelirin yine milli savunma projelerinde kullanılacağını söyledi.

Milli tüfek döner şarjörlü ve 16+1 fişek kapasitesine sahip

ABD yapımı SRM’ye kıyasla üstün özellikler taşıyan milli tüfek, 16+1 fişek kapasitesine sahip olup döner şarjörü dahil toplam üç parçadan oluşuyor. Barut gazı destekli, patentli kinetik kilit sistemli silah atış esnasında şarjör ve fişek tercihi yapabilme özelliğinin yanı sıra sertleştirilmiş alüminyum gövdesi ve yine patentli kompakt dizaynı ile ön plana çıkıyor. 5 kavrama ağızlı döner mekanizması ve 8.5 mm kilit kavrama mesafesi ile bilyeli kilitleme yapan rakibini geride bırakıyor. Bütün bağlantıları kaynak kullanılmadan vidalı ve geçmeli olarak yapılmış olan silah mühimmat seçmiyor.

“ABD firması Axon Taser’in 20 yıllık tekelini kırdık”

Wattozz Enerji Silahı fotoğraflarının kamuoyuna yansımasından sonra dünya genelinden tebrikler aldıklarını ancak bir kısım kendini bilmez insanlardan gelen yorumların kendisini çok üzdüğünü belirten Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, “Başarılı olmamızı hazmedemiyorlar. Dünyanın en iyi non-lethal silahını ürettik yine de yaranamadık. 2017 yılında 344 milyon dolar olmak üzere yılda ortalama 200 milyon dolar gelir elde eden ABD firması Axon Taser’in20 yıllık tekelini kırdık. Daha silahımızın tanıtımını bile yapmadan Taser firmasının farklı ülkelerdeki 30’dan fazla distribütörü mevcut sözleşmelerini fesih edebileceklerini söyleyerek bize Wattozz distribütörlüğü için başvuruda bulundu” diye konuştu.

“Dolardaki artışın asıl sebebi Amerika’nın artık ülkemizi yönetememesidir”

Kurdaki artışın asıl sebebinin ABD’nin artık Türkiye’yi yönetememesi olduğunu söyleyen Başkan Albayrak, “Türk olduklarından şüphe duyduğum bazı Amerikan özentisi insanların gözünde biz Amerika kadar iyisini üretemezmişiz. Yanılıyorsun arkadaşım; biz daha iyisini üretiriz, ürettik. Bazılarının Amerika korkusu içlerine kadar sinmiş.‘Papazı verin de kurtulalım’ diyebilecek kadar alçalabiliyorlar ne yazık ki. Bunlara hain denmez de ne denir. Benim gözümde bu içimizdeki hainler FETÖ kadar tehlikelidirler. Gece yarısı piyasalar kapalıyken dolar yükseliyor sen bunu gayet normal karşılayıp hükümetimize mal edebiliyorsun. Dolardaki artışın sebebi hükümet değildir; asıl sebep Amerika’nın artık ülkemizi yönetememesidir” ifadelerini kullandı.

“Mantıklı eleştiriye her zaman açığız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Dünyaya yüksek teknolojiyle, markaya, tasarıma dayalı ürünler satıyor olacağız” sözlerini hatırlatan Albayrak, her zaman her türlü mantıklı eleştiriye açık olduklarını fakat hayatında bir çay kaşığı bile üretememiş insanların kötü maksatlı eleştirilerine kapalı olduklarını da sözlerine ekledi.

Albayraklar Şirketler Grubu CEO’su Sertan Ayçiçek ise Amerikan silahlarının daha üstünlerini yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Bize sizi öldürürler, yaşatmazlar diyorlar. Biz bunlara sadece gülüyoruz. Allah’ın dediği olur; buyursunlar bekliyoruz. Öleceksek de vatan için ölelim” dedi.

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