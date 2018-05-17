Milli Savunma Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere Muvazzaf Subay alımı yapılacak

Yapılan açıklamaya göre, Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri K.lıklarında muvazzaf statüde Öğretmen ve Mühendis sınıfı subay olarak istihdam edilmek için kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, eğerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Milli Savunma Üniversitesinde ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve bu kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan erkek ve kadın adaylardan istihdam edilen subaylardır.

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Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Milli Savunma Üniversitesine Öğretmen veya Mühendis sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;

(1) Başvurduğu branş için uygun (TABLO-1) ve geçerli (2013 - 2018 İlkbahar Dönemi dahil) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:

Türk vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış

olmak,

Herhangi bir kadın veya erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,

Herhangi bir işte çalışmış veya çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak, Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,

kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,

bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edilirler

Özlük ve Mali Haklar

Özlük Hakları:

Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri uygulanır.

Atama ve Yer Değiştirme: Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara

atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu alım kapsamında temini yapılan subay adaylarının ilk atamaları Milli Savunma Üniversitesine yapılacak olup, müteakip atamaları TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği kapsamında yapılacaktır.

Sağlık: Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İzin İşlemleri: Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

“Subay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi” dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Konuttan Faydalanma: Kuvvet Komutanlıkları tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut

Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

Malî Hakları: 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.