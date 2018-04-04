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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan talimat: Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e tazminat ödenecek

    AA
    04.04.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat ödenecek. Milli Savunma Bakanlığının söz konusu personele ilişkin ödeme talimatları kuvvet komutanlıklarına gönderildi.

    Afrin'deki terör hedeflerine yönelik yapılan sınır ötesi operasyonlarda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tazminat verilecek.
    Bakanlık tarafından sınır ötesi operasyonlarda görevlendirilen TSK personeline tazminat ödenmesi yönelik geçen sene yasal düzenleme yapılmıştı. Düzenlemenin ardından ilk olarak Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e sınır ötesi tazminatı verildi.

    Söz konusu uygulama, diğer sınır ötesi harekatların yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'na katılan TSK mensupları için de hayata geçirildi. Milli Savunma Bakanlığının söz konusu personele ilişkin ödeme talimatları, kuvvet komutanlıklarına gönderildi.

    Ödemeler subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erleri kapsayacak. Tazminatın aylık ödeme tutarı, gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanacak. Tazminat, sınır ötesinde görev yapılan günlerle orantılı olarak ödenecek. Ödeme, görev yapılan ayı takip eden ayın 15'inde, aylıklarla birlikte yapılacak.

    Sınır ötesi görevler kapsamında, görev uçuşuna fiilen katılan pilotlarla görevi desteklemek amacıyla hava aracında fiilen görev yapan personele, göreve iştirak ettikleri günlerle orantılı olarak tazminat ödenecek.

    Sınır ötesi görevlere fiilen katılan yüzer unsurlar emrinde görevli personele, Türk karasuları dışında görev yapılan süreyle orantılı olarak tazminat ödenecek.
    Sınır ötesinde yürütülen görev sırasında şehit olan personel için ödemeler, kuvvet komutanlıkları üzerinden şehidin dul ve yetimlerine yapılacak. Dul ve yetim bulunmaması durumunda ise tazminat ödemeleri, şehidin kanuni mirasçılarına yapılacak.

    Etiketler: NoMobil , Afrin operasyonu , Milli Savunma Bakanlığı , gündem
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