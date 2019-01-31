Milli Savunma Bakanlığı’ndan Rusya’ya gönderilen heyetle ilgili flaş açıklama
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı” ifadeleri kullanıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de son dönem yaşanan gelişmeler ile ilgili Rusya'ya gönderilen heyetin temaslarına başladığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya Federasyonu'na gönderilen heyet temaslarına başladı" denildi.
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