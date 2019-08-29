Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos mesajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos mesajı
GeriGündem Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
29.08.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 30 Ağustos mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve sınır ötesinde devletimizin bekası, aziz milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken aynı zamanda mavi vatanımızda ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaktadır." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zaferi’nin 97'nci yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını belirten Akar, mesajında, "30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da kıvılcımı ateşlenen ve yedi düvele karşı verilen Milli Mücadele'nin 1922'de Dumlupınar’da büyük bir zaferle taçlandığı gündür. Bu zafer, 'ordu millet' anlayışındaki asil milletimizin ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını koruma iradesinin sonucudur." ifadelerine yer verdi.

Kahraman Türk ordusunun, aziz millete esaret zinciri vurmak isteyenlere karşı, 26 Ağustos sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Kocatepe'den Afyon ovasına kükremiş bir sel gibi akarak, düşman birliklerini bozguna uğratıp 30 Ağustos'ta zafere ulaştığını hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Kahraman Türk ordusu, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli manevi ve mesleki değerleriyle en zor zamanlarda nasıl ki vatanını ve milletini koruma azmiyle hareket ettiyse bugün de aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

Bu mücadele, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde devletimizin bekası, aziz milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken aynı zamanda mavi vatanımızda ve Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta; eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirmektedir. Yerli ve milli savunma sanayine dayalı imkan ve kabiliyetleri, üstün niteliklere sahip kahraman ve fedakar personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri; etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu olarak bölgemizde ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürecektir."

"Saygı ve şükranlarımı sunuyorum"

30 Ağustos ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla terfi eden personeli kutlayarak, yeni rütbe ve görevlerinde başarı dileyen Akar, emekliye ayrılanlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek aileleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri temennisinde bulundu.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük bir coşkuyla kutlanılan 30 Ağustos zaferinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, ebediyete intikal eden kahraman gazileri ve tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını rahmet ve minnetle yad eden Akar, hayatta olan kahraman gazilere, şehitler ve gazilerin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarını sundu.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının muvazzaf ve emekli tüm değerli mensupları ile aile fertlerinin, kahraman gazilerin, şehit ve gazilerin değerli yakınlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak sağlık, başarı ve esenlikler diledi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Ankara’da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı…
İstanbul'da panik anları! Halk otobüsü kontrolden çıktı, çok sayıda yaralı var
Emine Bulut’un kocası ile olan 2014’teki davadan şok detaylar ortaya çıktı
Çok acı olay! Çocuk gelinin 3 aylık bebeği ölü bulundu