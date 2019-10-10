Süper Loto çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı! Milli Piyango 10 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama
Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresince (MPİ) İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde tamamlandı. 3 haftadır devreden Süper Loto'da, ikramiye kazandıran şanslı numaralar canlı çekilişin ardından belli oldu. Büyük ikramiyenin 7 milyon TL'ye ulaştığı Süper Loto'da hangi numaraların çıktığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Süper Loto'da şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 10 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları.
Perşembe günleri düzenlenen Süper Loto'nun 10 Ekim 2019 tarihli çekilişi MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Saat 21:15'te yapılan canlı Süper Loto çekilişinde, şanslı numaralar açıklandı. Peki, Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama.
SÜPER LOTO'NUN 10 EKİM TARİHLİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi'nin en çok ilgi gören sans oyunu Süper Loto'nun 625'inci hafta çekilişleri saat 21:15'te yapıldı. Süper Loto'nun 10 Ekim Perşembe günkü çekilişinde şu numaralar çıktı;
5-12-18-43-46-49
MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
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