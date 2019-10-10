Süper Loto çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı! Milli Piyango 10 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüper Loto çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı! Milli Piyango 10 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama
GeriGündem Süper Loto çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı! Milli Piyango 10 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 10.10.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı! Milli Piyango 10 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Loto çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı! Milli Piyango 10 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama

Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresince (MPİ) İstanbul Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde tamamlandı. 3 haftadır devreden Süper Loto'da, ikramiye kazandıran şanslı numaralar canlı çekilişin ardından belli oldu. Büyük ikramiyenin 7 milyon TL'ye ulaştığı Süper Loto'da hangi numaraların çıktığı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Süper Loto'da şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 10 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları.

Perşembe günleri düzenlenen Süper Loto'nun 10 Ekim 2019 tarihli çekilişi MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Saat 21:15'te yapılan canlı Süper Loto çekilişinde, şanslı numaralar açıklandı. Peki, Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama.

SÜPER LOTO'NUN 10 EKİM TARİHLİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin en çok ilgi gören sans oyunu Süper Loto'nun 625'inci hafta çekilişleri saat 21:15'te yapıldı. Süper Loto'nun 10 Ekim Perşembe günkü çekilişinde şu numaralar çıktı;

5-12-18-43-46-49

Süper Loto çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı Milli Piyango 10 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şanlıurfa ve Mardin'den acı haberler: 4 şehit, 70 yaralı
Bakanlık İngilizce ve Türkçe duyurdu! Çok önemli paylaşım
Soruşturma haberleri peş peşe geldi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok önemli DEAŞ açıklaması