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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.12.2018 - 20:08, Son Güncelleme:

Son dakika.. Milli Piyango sonuçları açıklandı.. İşte 70 milyon değerindeki büyük ikramiyeyi kazanan o il

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Son dakika.. Milli Piyango sonuçları açıklandı.. İşte 70 milyon değerindeki büyük ikramiyeyi kazanan o il

Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi sonuçlandı ve bilet sorgulama heyecanı başladı. Milyonlarca kişinin hayalini kurduğu 70 milyon liralık yılbaşı büyük ödülü sahibini buldu. Çeyrek, yarım ve tam bilet satın alan vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden herhangi bir ikramiye kazanıp kazanamadığını bilet numaralarını girerek kolayca sorgulayabilecek. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları..

2019 Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2018 tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirildi. 1000 lira, 2000 lira ve son 5 rakamına göre ikramiye gibi küçük ikramiyelerin çekilişi bugün saat 15:00’da başladı ve gün boyunca sürdü. Asıl merak edilen 70 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi ise 20:00 – 20:30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

70 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara: 9915188 

İkramiyenin isabet ettiği iller; Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem olarak belirlendi ve çeyrek bilete isabet etti.

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

0'dan 4'e kadar olan topların bulunduğu birinci küreden 4 numara çıktı.

İkinci küreye ise 5'den 9'a kadar olan numaralar atıldı. İkinci küreden 9 numara çıktı.

Buna göre amorti numaraları 4 ve 9 olarak belirlendi.

1 MİLYON LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi’nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1’er milyon liranın sahibi oldu.

70 Milyon TL tam bilete çıktıMilli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi sonuçlandı ve bilet sorgulama heyecanı başladı. Milyonlarca kişinin hayalini kurduğu 70 milyon liralık yılbaşı büyük ödülü sahibini buldu.
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KAZANILAN İKRAMİYE NEREDEN ALINABİLECEK?

Satın alınan piyango biletine ikramiye isabet etmesi halinde, son 3 rakamına göre kazanılan tutarların bayiler tarafından ödenmesi zorunlu olacak. Son 4 ve 5 rakamına göre ikramiyeler de bayilerin durumuna göre tahsil edilebilecek.

Bu tutarların üzerindeki ikramiyeler ise bayi ödeme yetkisi dışında kaldığı için başbayiler ya da idare üzerinden alınabilecek.

1 milyon lira ve üzeri ikramiyeler genel müdürlük düzeyinde, bunun altında kalanlar ise şube müdürlüklerince ödenecek.

ORTAK ALINAN BİLETLERDE ‘BİLET ORTAKLIĞI’

Genellikle seri biletlerde sık görülen bilet ortaklığı tek biletlerde de uygulanabiliyor. Satın alan kişilerin piyango bileti ya da biletlerinin arka bölümüne isim-soyisim ve imza atmaları halinde, biletlerin ortakları da resmiyete kavuşmuş oluyor. Böylece, bilet sahipleri kendilerini herhangi bir haksızlık karşısında güvence altına almış oluyor.

İLK ÇEKİLİŞ 1939 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Faaliyetine 5 Temmuz 1939 yılında başlayan Milli Piyango İdaresi, ilk Milli Piyango çekilişini 11 Kasım 1939 tarihinde gerçekleştirdi. O dönem, biletleri 1 lira olarak satışa sunulan çekiliş, Türk Hava Kurumu (THK) adına tertip edilmiş, ikramiyelerin verilmesini de yine THK taahhüt etmişti. İkramiye ödemeleri ise Milli Piyango direktörlüğü ve Türk Hava Kurumu şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Piyango çekilişleri, Milli Piyango İdaresi kurulmadan önce Türk Hava Kurumu’na destek sağlamak amacıyla ‘Tayyare Piyangosu’ ismiyle düzenlenmekteydi. Bu çekilişi tertip eden ise Türk Tayyare Cemiyetiydi.

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