Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı.. MPİ 9 Ağustos Milli Piyango sıralı tam liste
Şans oyunları arasından en çok ilgi gören Milli Piyango'da ağustos ayının ilk çekilişi gerçekleşti. MPİ tarafından düzenlenen 9 Ağustos tarihli Milli Piyango çekilişinde, ikramiyeler sahiplerini buldu. Çekiliş sonrası, büyük ikramiyeyi kazandıran bilet vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, büyük ikramiye hangi şanslı numaralara çıktı? İşte, Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.
Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçları, MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında düzenlenen kura sonrası belli oldu. Büyük umutlarla Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, canlı çekilişin ardından biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek adına bu haftaki şanslı numaraların hangileri olduğunu internetten araştırmaya başladı. İşte, 9 Ağustos Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı.
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Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
275077
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
038524 143051 220403 365828 490453 512761
539909 547613 579439 596076
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
03672 04904 05104 11650 13312 23451
24026 33662 37166 54732 56214 56788
70231 73826 74023 77477 80237 83935
87124 88510
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0225 0269 0290 1203 3383 3686
4636 4891 4926 5086 5953 6763
8023 8378 9949
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
065 073 091 277 379 545
623 763 780 837
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
14 37 55 58 64 67
82 91
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
0 6
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
075077 175077 205077 215077 225077 235077
245077 255077 265077 270077 271077 272077
273077 274077 275007 275017 275027 275037
275047 275057 275067 275070 275071 275072
275073 275074 275075 275076 275078 275079
275087 275097 275177 275277 275377 275477
275577 275677 275777 275877 275977 276077
277077 278077 279077 285077 295077 375077
475077 575077
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