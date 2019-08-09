Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı.. MPİ 9 Ağustos Milli Piyango sıralı tam liste

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı.. MPİ 9 Ağustos Milli Piyango sıralı tam liste
GeriGündem Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı.. MPİ 9 Ağustos Milli Piyango sıralı tam liste
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.08.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı.. MPİ 9 Ağustos Milli Piyango sıralı tam liste

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı.. MPİ 9 Ağustos Milli Piyango sıralı tam liste

Şans oyunları arasından en çok ilgi gören Milli Piyango'da ağustos ayının ilk çekilişi gerçekleşti. MPİ tarafından düzenlenen 9 Ağustos tarihli Milli Piyango çekilişinde, ikramiyeler sahiplerini buldu. Çekiliş sonrası, büyük ikramiyeyi kazandıran bilet vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, büyük ikramiye hangi şanslı numaralara çıktı? İşte, Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste.

Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilişi yapılan Milli Piyango'nun bu haftaki sonuçları, MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında düzenlenen kura sonrası belli oldu. Büyük umutlarla Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, canlı çekilişin ardından biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek adına bu haftaki şanslı numaraların hangileri olduğunu internetten araştırmaya başladı. İşte, 9 Ağustos Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İSTANBUL-MERKEZ 

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

275077

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

038524 143051 220403 365828 490453 512761
539909 547613 579439 596076

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

03672 04904 05104 11650 13312 23451
24026 33662 37166 54732 56214 56788
70231 73826 74023 77477 80237 83935
87124 88510

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

0225 0269 0290 1203 3383 3686
4636 4891 4926 5086 5953 6763
8023 8378 9949

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

065 073 091 277 379 545
623 763 780 837

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

14 37 55 58 64 67
82 91

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

0 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

075077 175077 205077 215077 225077 235077
245077 255077 265077 270077 271077 272077
273077 274077 275007 275017 275027 275037
275047 275057 275067 275070 275071 275072
275073 275074 275075 275076 275078 275079
275087 275097 275177 275277 275377 275477
275577 275677 275777 275877 275977 276077
277077 278077 279077 285077 295077 375077
475077 575077

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ABD'ye çağrı
İstanbul’da bayram tatili trafiği başladı
Dün şiddetli depremle sarsılmıştı! Cami ve araçlardan bu anonslar yapılıyor
Marmaris'i karıştıran iki milyon dolarlık hırsızlık