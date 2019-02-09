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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.02.2019 - 21:44, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat MPİ sonuçları

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat MPİ sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 9 Şubat 2019 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 9 Şubat tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl şubat ayında yapılan ilk MPİ çekilişinin ardından bilet alan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte, ellerindeki bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşların araştırdığı 9 Şubat Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste...

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09-02-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

568174

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

602721

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

099564  186878  212646  231340  247744  254159 

275166  291321  406181  417219  446797  472964 

490341  520925  539824  543852  546792  568076 

607334  654907

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

002740  004435  009025  020332  028668  030386 

031710  093853  101186  128398  138776  156939 

193838  194337  214913  221966  245641  246688 

250938  261752  265051  268354  269842  289958 

293257  298842  328765  342578  353201  393892 

403392  404652  407378  443631  443899  444818 

449225  525410  543272  559240  563113  611550 

625764  629148  637226  640400  642867  653714 

668542  696823

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

06506    07997    08582    14631    15491    15829   

16611    18535    23089    25791    25930    29524   

29601    32910    33436    35742    36452    36961   

37009    38737    42884    43065    44792    49470   

49963    59095    59944    62661    62987    67314   

69028    70124    71736    74094    77512    89826   

91471    95826    98532    99134

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0174      0724      1092      1275      1396      1699     

2346      2657      2812      2816      3255      3950     

4313      4780      4838      5177      5268      6187     

6655      6766      7116      7257      7387      7830     

8225      8236      8743      8987      9265      9570     

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

143         208         265         423         540         548        

579         635         705         726         771         817        

818         830         861         877         906         924        

963         964

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

05           13           14           41           65           84          

92

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4             5

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

068174  168174  268174  368174  468174  508174 

518174  528174  538174  548174  558174  560174 

561174  562174  563174  564174  565174  566174 

567174  568074  568104  568114  568124  568134 

568144  568154  568164  568170  568171  568172 

568173  568175  568176  568177  568178  568179 

568184  568194  568274  568374  568474  568574 

568674  568774  568874  568974  569174  578174 

588174  598174  668174

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