Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 9 Ağustos Milli Piyango MPİ sorgulama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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09.08.2018 - 18:35, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 9 Ağustos Milli Piyango MPİ sorgulama

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı... 9 Ağustos Milli Piyango MPİ sorgulama

Milli Piyango çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın şanslı rakamları belli oldu. Her ayın 9,19 ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 9 Ağustos Milli Piyango MPİ sorgulama.

Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Ayda 3 kez çekilişi gerçekleşen Milli Piyango vatandaşlara umut dağıtmaya devam ediyor. İşte, bu haftanın Milli Piyango çekiliş sonuçları.

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

168166

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

102492

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

169238

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

418955 455344

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

107657 399252 483841

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

01447 05739 13305 23247 39538 63393
70802 86959 87683 97950

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

0056 2773 2874 3679 3813 5204
5710 7898 8183 9032

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

105 164 177 246 329 402
552 625 678 827

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

10 12 13 29 39 48
66 92

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

2 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

068166 108166 118166 128166 138166 148166
158166 160166 161166 162166 163166 164166
165166 166166 167166 168066 168106 168116
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