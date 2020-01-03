Milli Piyango biletlerine ikramiye isabet edenler için önemli detay!

Milli Piyango ikramiyeleri, yeni sisteme göre sayısal oyun terminalleri ile şans oyunları oynatan bayilerden de tahsil edilebilecek. Toplam bin liraya kadar olan Milli Piyango ikramiyelerini karşılayan bayiler, 1000 ila 20 bin arasındaki ikramiye tutarları ise duruma göre ödeyebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN TAHSİL EDİLİR?

Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;



-1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir.

Sistemden üretilen Milli Piyango biletlerinin yukarıda belirtilen limitlerdeki ikramiyeleri, sadece sayısal oyunlar bayilerinden ödenmektedir.

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