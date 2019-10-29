Milli Piyango 29 Ekim özel çekilişi saat kaçta? MPİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9-19 ve 29'unda yapılan çekilişin, ekim ayında yapılacak son etabı için nefesler tutuldu. Şans oyunu tutkunları, aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen çekilişin saat kaçta yapılacağını merak ediyor. Peki, Milli Piyango 29 Ekim özel çekilişi saat kaçta?
Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekilişi için heyecan dorukta. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini bulacak. İşte, 29 Ekim 2019 MPİ sonuçları hakkında ayrıntılar...
Her ay üç defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 29 Ekim tarihli sonuçları, bu akşam 18:00 - 19:00 saatleri arasında belli olacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz. Öte yandan sonuçları, MPİ'nin sorgulama ekranından da kontrol edebilirsiniz.
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