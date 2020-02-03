MİLGEM’in mimarına son görev

TEDAVİ gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Vural Bayazıt için ilk tören 1. Ordu Komutanlığı’nda yapıldı. Törenin ardından Bayazıt’ın Türk bayrağına sarılı tabutu Selimiye Camisi’ne getirildi.

Bayazıt’ın eşi Kanat Bayazıt ile kızları Meltem Bayazıt Tepeler ve Nilden Bayazıt Postalcı avluda taziyeleri kabul etti. Vural Bayazıt’ın cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, emekli Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ ile Hüseyin Kıvrıkoğlu, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çevik Bir ve çok sayıda komutan katıldı. Bayazıt’ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi.

ABD’DEN BİLE SİPARİŞ ALABİLİRİZ

MİLGEM’in fikir babalarından biri olan Vural Bayazıt, proje için “MİLGEM’i başlatmak beni çok mutlu ediyor. Eğer yurtdışından da bir sipariş alındığını görebilirsem daha çok mutlu olacağım. Teknoloji ve kalite açısından açık vermezsek ABD’den bile sipariş alabiliriz” demişti. MİLGEM kapsamında bugüne kadar dört adet korvet sınıfı geminin inşasını tamamlayan Türkiye, Bayazıt’ın öngördüğü gibi 2018 yılında Pakistan’la dört adet geminin üretimi için ihracat sözleşmesi imzaladı.