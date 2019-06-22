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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/PARİS
22.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mikro uydumuz 2025’te yörüngede

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Mikro uydumuz 2025’te yörüngede

TÜRKİYE’yi dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu uydu fırlatma yeteneğine kavuşturacak olan Mikro Uydu Fırlatma Sistemi, yurtdışında ilk kez Paris Airshow’da tanıtıldı. Proje için 40 kişilik bir mühendis ekibi kuran ve çalışmalara hız veren ROKETSAN, sistemin 2.5 metre uzunluğundaki bir modelini sergiledi.

Savunma Sanayi Başkanlığı ile geçen yıl Mikro Uydu Fırlatma Sistemi sözleşmesi imzalayan ROKETSAN, sistemin 10’da biri ölçüsünde 2.5 metre uzunluğundaki bir modelini Paris Airshow’da sergiledi. Sistemle ilgili ilk yurtdışı tanıtımı olduğuna dikkat çeken ROKETSAN yetkilileri, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

TEST İÇİN DE ROKET YAPILIYOR

“Sistemle Türkiye, ağırlığı 100 kilogram ve altındaki mikro uyduların yaklaşık 400 kilometre irtifada alçak dünya yörüngesine yerleştirilmesi kabiliyetini kazanacak. Proje, iki aşamalı şekilde yürüyor. Bir yandan fırlatma sistemine yönelik teknolojileri geliştirirken bir yandan da bu teknolojilerin uzay koşullarında testlerinin yapılabilmesi için Sonda roketi yapılıyor.

İLK FIRLATMA 2025 YILINDA

Sonda roketi, geliştirdiğimiz teknolojilerin hedeflenen irtifalarda görev yapıp yapamayacağını deneyecek bir teknoloji platformu. Uyduyu yörüngeye yerleştirmeyecek, bu yüzden daha düşük kapasiteli bir roket sistemi. Uydu sistemine yönelik tüm testlerin Sonda roketiyle tamamlanmasının ardından ilk uydu fırlatma işleminin 2025 yılında yapılması hedefleniyor. 2 yedekli olmak üzere toplam 4 adet sistem üretilecek.

GÖRÜNTÜ İÇİN DAHA DÜŞÜK MALİYET

Mikro uydu ile birçok avantajınız oluyor. Burada takım uydu konsepti var. Daha düşük irtifalarda çok sayıda uyduyla istenilen kapsama alanını sağlayabiliyorsunuz. Örneğin GÖKTÜRK uydusu, 700 kilometre irtifada bulunuyor. Bunun için çok ciddi çözünürlüğe sahip kameralara ihtiyacınız var. İrtifa düştükçe daha düşük maliyetlerle görüntü alabiliyorsunuz.

SIVI YAKIT ROKET MOTORU İLK KEZ

Fırlatma sisteminin üst kademesinde sıvı yakıt roket motoru teknolojisi kullanılacak, ROKETSAN bugüne kadar katı yakıt roket motoru üretiyordu fakat bu da Türkiye için bir ilk olacak. Sıvı yakıt roket motoru, görev esnekliği ve kontrol edilebilirliği sağlıyor.

40 MÜHENDİSLE ÇEKİRDEK KADRO

Bu projeye özel yaklaşık 40 mühendisten oluşan bir çekirdek kadro kuruldu. Ancak çok fazla alt sistem üzerinde çalışıyoruz ve bunun için ROKETSAN’ın ayrı birimlerinden ayrı ayrı ekipler aynı zamanda bu proje için de çalışıyor. Yurtiçinde çalışılan firmalar da var. 40 kişilik çekirdek mühendis ekibinin yanında çok sayıda mühendis, şu anda bu projede çalışıyor. Projede 7 ay geride bırakıldı. Şu anda Sonda roketi için sistem gereksinimleri gözden geçirme aşaması tamamlandı.”

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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