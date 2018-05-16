Midyat'ta manastırın çan kulesine yıldırım düştü

Midyat’ta Suriye sınırına bakan Bagok Dağı’nda bulunan ve 6’ncı yüzyılın sonunda yapılan Mor Yakup D’Karno Manastırı’nın çan kulesine geçen Perşembe günü yıldırım düştüğü ve kulede ağır hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş, manastıra giderek incelemelerde bulundu. Manastır Rahibi Aho Bilecen’in eşlik ettiği Aktaş, kulenin onarılacağını belirtti.

MOR YAKUP D’KARNO MANASTIRI (CEYLAN MANASTIRI)

Süryanilerin inancına göre, manastır 6’ncı yüzyılın sonlarında kurucu aziz Mor Yakup tarafından inşa ediliyor ve o dönem baş gösteren kuraklık nedeniyle inşaat yarım kalıyor.

Rahip Aho Biliçen, yöre halkının Der Ğezal yani 'Ceylan Manastırı' olarak bildiği manastırın yapım hikayesini anlatırken, "O dönemin rahipleri manastır inşaatında sıkıntı yaşıyorlar, kuraklıktan dolayı olsa gerek ya da su sıkıntısından. Rahiplerimiz dua ettiler. Her şey hazır fakat su yok. Harcın hazırlanması için su yok. Dua ediyorlar Allah binlerce ceylan gönderiyor, sütlerini bağışlıyorlar. Bu esnada tonlarca süt elde ediliyor. Bu sütü manastırın harcında, taşların arasına kullanarak inşa ediyorlar. Manastır bir dönem boş kalmıştı. Ceylanlar mesken tutmuştu. Kendileri gelip etrafında gezerler. Söylerken korkuyoruz avcılardan çekiniyoruz. Sayıları azaldı onları korumaya çalışıyoruz. Her şeyimizi doğayla paylaşmak istiyoruz" dedi.