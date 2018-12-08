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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

MHP’ye ittifak jesti: 6 il, 60 ilçe

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
MHP’ye ittifak jesti: 6 il, 60 ilçe

AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakı çalışmalarının ‘genel formülü’ ortaya çıktı. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre sadece 30 büyükşehir üzerindeki ittifakın iki ayrı ayağı var. İki parti, formülü ‘büyükşehir ittifakı yapılan iller’ ile ‘ilçe ittifakı yapılan iller’ olarak uygulayacak. AK Parti, MHP’ye 30 ilde 6 il ile 2014’te sahip olduğu 60’tan fazla ilçeyi vermeyi planlıyor.

AK Parti ve MHP’nin kurmaylarının günlerden beri üzerinde çalıştığı ‘ittifak matematiği’, ilk kez geçen hafta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Çalışmanın 30 büyükşehir ve bunun alt başlıkları üzerinde sürdüğü” açıklamasıyla gündeme geldi. Parti kurmaylarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’yle zaman zaman bir araya gelerek ayrıntılandırdığı çalışmanın ana formülünün şöyle işleyeceği iddia ediliyor:

İTTİFAKIN ANA FORMÜLÜ

30 büyükşehir içinde, kamuoyunda günlerden beri dile getirilen ‘büyükşehir ittifakı yapılacak iller’ AK Parti’ye bırakılacak olan Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum ve Denizli; MHP’ye bırakılacak olan Osmaniye, Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Muğla olarak konuşuluyor. Bu iller, liderlerin kararına göre artıp azalabilecek. Büyükşehir başkan adayı konusunda ittifak yapılacak bu illerde şu formül uygulanacak.

İLÇELERDE UYGULANACAK FORMÜL

MHP’nin 2014’te yerel seçiminde aldığı ilçeler de MHP’ye bırakılacak. AK Parti buralarda aday çıkarmayacak. Buna karşılık MHP de ilin diğer ilçelerinde aday çıkarmayacak. Formül, büyükşehir adayı AK Parti’ye bırakılan iller için de aynı şekilde uygulanacak. AK Parti, konuşulan bu illerde, Ankara’da 2 veya 3, İstanbul’da 2 veya 3, Adana’da 8, Aydın’da 3, Manisa’da 6, Mersin’de 7, Osmaniye’de 9, İzmir ve Denizli’de de birer ilçeyi MHP’ye bırakacak.

İSTANBUL’DA İLÇE VERİLECEK

Bu ittifakta iki jest olacak. AK Parti’nin İstanbul’da vereceği ilçeler, 2014 hesaplamasının dışında verilecek. Çünkü MHP’nin İstanbul’da 2014’te aldığı ilçe bulunmuyor. Diğeri istisna ise Osmaniye için uygulanacak. Büyükşehir olmadığı halde Bahçeli’nin memleketi olduğu için ittifak hesaplarında yer alacak.

30 büyükşehir arasında olan diğer illerde ise sadece ‘ilçe ittifakı’ yapılacak. İki partinin ayrı ayrı büyükşehir adayı çıkardığı bu illerdeki ilçe ittifakında, 2014 yerel seçim sonuçlarına bakılacak. İki partinin aldığı ilçeler paylaşılacak. Diğer parti, o ilçede aday çıkarmayacak. Bu büyükşehirlerden 2014 yerel seçim sonuçlarına göre, Afyonkarahisar’da 12, Antalya, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Konya’da birer ilçe MHP’ye bırakılacak. MHP de diğer ilçelerde aday çıkarmayacak ve AK Parti’nin adayını destekleyecek. Muhalefetin elinde olan ilçelerde ise ittifak partilerinden en çok oyu alan partinin adayı desteklenecek. Muhalefetin sahip olduğu ilçelerin paylaştırılması durumunda bu sayı artabilecek. 

DİĞER İLLER VE MECLİSLER

İttifak görüşmelerinde zaman zaman tartışılan belediye meclis üyeliklerinde işbirliğine gidilmesi formülünden ise vazgeçildi. Her parti, kendi meclis üyeleri ile seçime girecek. AK Parti ve MHP’nin kendi listesi ile seçime girmesiyle Türkiye genelindeki oy oranlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Bazı yerlerde, belediye başkanının bir partiden, belediye meclisinin çoğunluğunun diğer ittifak partisinden olması gibi sonuçlar da çıkabilecek. Geri kalan ve büyükşehir olmayan 51 ilde ise ittifak yapılmayacak. AK Parti ve MHP istediği gibi hazırlık yapacak ve aday gösterecek.

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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