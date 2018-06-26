MHP’nin ittifak yol haritası

AK Parti’nin 301 milletvekili hedefini tutturamayarak 295 milletvekili ile parlamentoya girmesi, MHP’yi kilit parti konumuna yükseltti. Yeni hükümet sisteminde MHP’nin en önemli stratejisini Meclis oluşturacak. AK Parti’nin herhangi bir yasa yaparken öncelikle “MHP’nin görüşünü ve onayı alması gerekeceğine, aksi takdirde parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamayacağına” işaret ediliyor.

Seçimin ardından AK Parti’ye 5 yıl daha destek vereceğini açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu süreçte yol haritasını da belirledi. MHP’nin AK Parti’ye desteğinin her konuda olmayacağı kaydedildi. Bu destek başta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurumsal yapısının oluşturulması, ekonomi, terörle mücadele, sosyal adalet, insan hakları, adil yargı ve hukuk gibi konularda olacak.

MHP’NİN SEÇİM VAATLERİ

MHP yönetimi, ‘cumhur ittifakı’ oluşturulmadan önce Genel Başkan Bahçeli’nin yaptığı “Her parti kendi tüzel kimliğini koruyacak” açıklamasına da dikkat çekiyor. MHP’nin ittifak çerçevesinde kendi tüzel kişiliğini koruyup seçmenlerden oy istediğine atıfta bulunularak, “49 yıllık geçmişe sahip olan partinin her konuda AK Parti’ye destek vermeyeceği” de ayrıca vurgulanıyor. MHP’nin 2023’e dek sürmesi beklenen desteğinin “kırmızı çizgilerini koruyarak devam edeceği” belirtiliyor.

MHP’nin seçim beyannamesinde vaatleri arasında bulunan ‘uzman çavuşlara kadro verilmesi, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, üniversite sınavının kaldırılması, PKK, FETÖ, YPG gibi terör örgüt üyeleri, tecavüzcüler, kadın ve çocuk istismarcıları hariç kader mahkûmlarına af getirilmesi’ gibi başlıklarda Meclis’e yasa teklifi sunacağı ve bu gibi toplumsal konularda AK Parti’nin de “elini taşın altına koymasını isteyeceği” vurgulanıyor.

KABİNEDE YER ALMAYACAK

MHP’nin aldığı sonuç coşkuyla karşılanırken, bazı partililerin akıllarında “Kabinede yer alacak mıyız?” sorusu da belirdi. Ancak Genel Başkan Devlet Bahçeli kabinede yer alma konusuna sıcak bakmıyor. MHP’de, seçimlerden hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kabinede MHP’li bakan olabilir” sözleri için “Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede MHP’li bir bakan istiyorsa, kendisinin dışarıdan, milliyetçi camia içinden atamada özgür olduğu” yorumları yapılıyor.