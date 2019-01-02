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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

MHP’lilerle omuz omuza

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MHP’lilerle omuz omuza

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara ilçeleri adaylarının açıklandığı toplantıda şunları söyledi:

“Her türlü çalışmamızda Ankaralı vatandaşlarımızın ne dediğine bakacak, talep ve önerilerine daima başvuracağız. Ankara’yı daha yaşanabilir, çevreye duyarlı, enerji verimli, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel dokumuza uygun, yatay mimari merkezli ve gelecek nesillerin gıpta ile baktığı bir şehir haline getireceğiz. Şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, kültür ve sanat insanları ve sosyal bilimcilerden oluşan bu ekiple, Ankara’da yaşayan hemşehrilerimiz bizlerden ne istiyor, ne tür hizmetler bekliyor bunları araştırdık. Şehrin akil insanlarıyla konuştuk, üniversitelerdeki hocalarımızla istişare ettik, mahallelerdeki vatandaşlarımızla görüştük. Bütün projelerimiz reel ve gerçekçi. Vatandaşlarımızın gözünü boyamaya dönük, hiç bir dayanağı olmayan, ayağı yere basmayan vaatlerde bulunmak zaten bize yakışmaz. Bu projelerimizi perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağız. 11 ana başlık altında yüzlerce proje ve hizmet. Seçim çalışmalarımızı cumhur ittifakının ruhuna uygun bir şekilde sürdüreceğiz. MHP’li kardeşlerimizle omuz omuza birlikte sahada mücadele edeceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenler olacaktır. Onlara karşı da dikkatli ve uyanık davranacağız. Cumhur ittifakının ruhuyla ve Ankara il teşkilatımızın gayretleriyle büyük bir zafer kazanacağımızın sözünü buradan veriyoruz.”

ANKARA’DA 3 İLÇE MHP’YE

TOPLANTIDA AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin belediye başkan adaylığı açıklandı. AK Parti’nin Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı’da MHP’nin adayını destekleyeceği duyuruldu. AK Parti Ankara’da 25 ilçenin 14’ünde değişime giderek sadece 6 ilçede mevcut başkan ile devam kararı aldı. Üç dönemini dolduran Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, CHP’nin güçlü olduğu Yenimahalle’den aday gösterilirken, üç dönemini dolduran Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can da görevine aynı ilçede devam etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Asım Balcı da Altındağ’dan aday gösterildi.

ALTINOK ADAY, GÖKÇEK KATILMADI

Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise iki dönemin ardından tekrar Keçiören’den aday gösterildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ise aday tanıtım toplantısına katılmaması dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna hiçbir yerden aday gösterilmedi. Eski TRT Daire Başkanı Amber Türkmen de CHP’nin güçlü olduğu Çankaya’dan aday gösterildi. Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Hilal Ayık da Akyurt adayı oldu.

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