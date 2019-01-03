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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

MHP’li Usta disipline sevk

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MHP’li Usta disipline sevk

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı’na ilişkin sözleri nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Usta, önceki gün Samsun’da yaptığı değerlendirmede AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Genel Başkanımız ifade etti. Jest ile rest arasında bir harf fark vardır. İttifak olmazsa olmaz değil. Biz AK Parti tarafından ittifak olmaması yönünde bir tavır gelirse, ona da açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Samsun’da AKP’den 7 belediye istedik. Ancak 2 belediye verdiler. Büyükşehir dahil tüm ilçelerde iddialıyız. Dolayısıyla bu iddiamızı karşılayacak, tabanımızın, ülküdaşlarımızın beklentisini karşılayacak ölçüde ilçe bırakılması lazım.”

İL BAŞKANI DA GÖREVDEN ALINDI

Usta MHP Disiplin Kurulu’na sevk edilirken, MHP Samsun İl Başkanı Tamer Tekin de il başkanlığı görevinden alındı. Tekin de Samsun’daki bir televizyonda yaptığı konuşmada, “AKP veya herhangi bir partiyle bir görüşme, pazarlık ve anlaşma söz konusu değil. Samsun’da ittifak yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. MHP’nin görüşleri dikkate alınmazsa yarışmaktan yanayız” demişti.
Disiplin Kurulu’na sevk edilen Usta’nın, partiden ihraç edilmesi bekleniyor. Usta’nın ihraç edilmesi durumunda, MHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 49’a düşecek.

‘TABANIN SESİ OLMAYA ÇALIŞTIM’

Kararı değerlen Usta, “Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım. Tabanın sesi olmaya çalıştım. Samsun Ak Parti İl Başkanı’nın açıklamasına bakılsın önce. Alaya alan, küçük gören bir açıklama var. Bizim açıklamamız ona cevap mahiyetinde bir açıklamaydı” dedi.

İYİ PARTİ TEKLİFİNE EVET DEMİŞTİ

Usta, TBMM’de, İYİ Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesine MHP grubunun ‘evet’ oyu vermesinde de etkin rol oynamıştı. Usta, bu durumun ardından da Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı. 

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