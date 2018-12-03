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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İHA
03.12.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

MHP'li Semih Yalçın'ndan açıklama

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MHP'li Semih Yalçın'ndan açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı da Anayasa ve yasalara uygun bir siyasi iş birliği olarak vücuda gelmiştir. Arkasında da demokratik meşruiyetini sağlamlaştıran güçlü bir halk desteği vardır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Parti Tüzüğüne Yönelik Bazı Maksatlı Spekülasyonlar” hakkında açıklamada bulundu. Cumhur İttifakı’nın bazı ön yargıları yıkması ve Türk siyasetinin dinamiklerini değiştirmesinden sonra, muarız çevreler tarafından hem ittifak hem de bu siyasi kombinin güçlü aktörü MHP aleyhinde algı faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Yalçın, Cumhur İttifakı’na dönük kötüleme ve karalama çabalarının sonuç vermediğini kaydetti.

24 Haziran’da alınan başarılı neticenin, bu gerçeğin ispatı olduğunu dile getiren Yalçın, "Cumhur İttifakı’nın yerel seçimler için de gündeme gelmiş olmasından telaşa kapılan malum çevreler bu kez yeni entrikalar peşinde koşmaya başlamış, nevzuhur karalama kampanyalarına start vermişlerdir. MHP’nin siyasetteki tutarlı, kararlı, tavizsiz ve net tutumuyla sadece millet menfaatlerini esas alan ilkeli duruşu karşısında surda bir gedik, karıştırılacak bir açık bulamayan çevreler; son günlerde MHP Tüzüğünde yer alan bazı maddeler üzerinden partimize saldırı gayretine girmişlerdir. Buna göre, MHP üyeleri ve adaylarının bir başka parti lehinde propaganda çalışması yapmasının kesin ihraç sebebi olduğu öne sürülmüştür.

Bu iddialar, kesinlikle mesnetsiz ve asılsızdır. MHP Tüzüğünde yer alan “Disiplin Cezalarını Gerektiren Hâller” başlığındaki 78. Maddede, “Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller”i belirleyen 4. Fıkranın “a” bendi şöyledir; “Milletvekilliği ve mahallî idareler seçimlerinde diğer partilerin veya bağımsız adayların lehinde çalışmak ve propagandalarını yapmak, açık veya gizli olarak parti ve adaylarının aleyhine çalışmak.” Söz konusu maddede belirtilen ihraç gerekçeleriyle, “kendi partisinin tutumu, politikaları ve yetkili kurullarca alınan kararlar aleyhinde bulunmak ve partiye zarar vermek” eylemlerinin kastedildiği açıktır. Cumhur İttifakı, hüdayınabit ve gayrimeşru bir olgu değildir; TBMM’de milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiş yasal bir ittifaktır. Hukuk sisteminde normlar hiyerarşisi vardır ve bu hiyerarşi; hukuk düzeni piramidinde Anayasa, uluslararası antlaşmalar, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler sıralamasıyla yer alır. Cumhur İttifakı da Anayasa ve yasalara uygun bir siyasi iş birliği olarak vücuda gelmiştir. Arkasında da demokratik meşruiyetini sağlamlaştıran güçlü bir halk desteği vardır" ifadelerini kullandı.

"Medya organlarının düştüğü çaresiz durum gülünçtür"

"Cumhuriyet, Sözcü gibi mevkutelerin ve Can Ataklı gibi aklı evvellerin anlamadan ve araştırmadan haber yapanlara bir diğer cevapta tüzüğümüzün 52. maddesidir" diyen Yalçın, şu şekilde devam etti:
"Başka partilerden gelen işbirliği ve görüşme talepleri ile görüş ve önerilerin değerlendirilmesinde, kimi medya organlarının maksatlı yorum ve zorlama içtihatlarla -hele de MHP Tüzüğü üzerinden- Cumhur İttifakı’na zarar verme çabaları; destekledikleri zillet ittifakının, 24 Haziran’da olduğu gibi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de nal toplayacağını bilmelerindendir. MHP’yi zor durumda bırakacak, Cumhur İttifakı’nı etkisiz hale getirecek somut bir suçlama, elle tutulur gözle görülür bir kusur bulamadıkları için hukuki metinleri saptırmaya yönelik acemice illüzyonlara tevessül eden bahse konu medya organlarının düştüğü çaresiz durum, hem gülünç hem de acınasıdır.

Bu gibi ucuz ve pespaye propaganda yöntemleriyle temelsiz iddiaların; MHP’de tutunamayarak deve boncuğu gibi İP’te dizilen, itibarsızlıkları sicilli yalancılar tarafından bir kısım medyaya üflendiği anlaşılmaktadır. Yalancıların mumu 31 Mart’ta yatsıya da kalmayacak, ilk akşamdan sönecektir."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.12.2018)
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