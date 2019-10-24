MHP'li Semih Yalçın yaşadığı büyük acı sonrası ilk kez konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 17 Ekim'de oğlu Turan İlteber Yalçın'ın (33) Ankara Kalesi’nden düşerek, hayatını kaybetmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Yalçın, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Lakin rıza, tevekkül ve inkıyadımız kuvvetlidir. Mukadder vakit gelmiş; Allahuteala, ruhundan üfleyerek can verdiği bir fani vücudu daha sonra fena yurdundan beka âlemine çağırmıştır. Yüce kitabımız Kur’an’da 'Her nefis ölümü tadacaktır' kelamıyla haber verilen emriilahî bir kere daha tecelli etmiş, insanoğlunun dünyaya gönderildiği günden bu yana ruhun sahibince teslim alınmasının sayısız tatbikatından birine daha şahit olunmuştur. 'Sonunda hepiniz O'na döndürüleceksiniz!' ayetinde somutlaşan ilahî takdir; kim bilir kaçıncı defa gerçekleşmiştir. Bununla birlikte geçici dünya hayatı; insanı eleme gark eden tecellilerden ve ölümden ibaret değildir" dedi.

'GÖSTERİLEN TESANÜT, AİLEMİZİ DUYGULANDIRDI'

MHP'li Yalçın, açıklamasında, hayatın devam ettiğini, günlük yaşamın içinde kimi zaman beklenmedik üzüntülerle beraber insanı mesut ve mesrur kılan, hayatı yaşanabilir ve dayanılabilir hale getiren hususlar bulunduğunu belirtti.

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Oğlum Turan İlteber’in vefatı dolayısıyla aziz milletimizin bütün bu yüksek beşeri değerlerle mücehhez fertleri tarafından gösterilen tesanüt, beni ve kederli ailemi ziyadesiyle duygulandırmış ve onurlandırmıştır. Peygamberimizin, Müslüman’ın Müslüman üzerindeki haklarını sayarken buyurduğu 'Müslüman kardeşin hasta olunca ziyaret et, ölünce cenazesine git' buyruğu bu vesileyle hakikate dönüşmüş, oğlum Turan İlteber Yalçın’ın cenaze törenine tanıdık tanımadık çok sayıda insanımız katılmıştır. Gündelik hayatta insanı meşgul eden siyasi ve kişisel mücadelelerin, kavga ve çekişmelerin yerini, ölüm gibi insanı uyaran ilahî ikaz karşısındaki teslimiyet ve rıza almıştır. Küskünlüklerin, dargınlıkların ve husumetin yerini; hoşgörü, itidal ve kalplerdeki yumuşama doldurmuştur."

'TAZİYELERİNİ İLETEN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

"Her ölüm, insanoğlu için ayrı birer ibret levhasıdır" diyen MHP'li Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yaşadığımız tarifsiz acıyı bir nebze hafifletmek ve yüreğimizi burkan kederleri paylaşmak üzere kaza sonrasında yanımızda yer alarak büyük bir tesanüt örneği gösteren, cenazemizin teşyi edilmesi dolayısıyla yağmur yaş demeden cami ve kabristanı dolduran, arayan soran, bize ulaşan taziyelerini ileten herkese en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Sevgili oğlumun vefatı dolayısıyla gerek bizzat evimize ve MHP Genel Merkezi'ne gelen ve arayan Türk siyasetinin seçkin temsilcilerine, gerekse telefonla arayıp mesaj yollayarak acımızı paylaşan bütün teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, akraba ve yakınlarımıza ve değerli basın mensuplarına en derin minnetlerimi arz ediyorum. Dostlarımıza olan minnettarlığımız ilerleyen günlerde ayrıca ve tekraren ifade edilecektir. Oğlumun vefatı dolayısıyla MHP Genel Merkezi'ni taziye evimizin mekânı yapan, 'acılar paylaşıldıkça azalır' diyerek yürekleri ferahlatan, kamuoyuna dönük anlamlı bir açıklama yaparak acımızı paylaştığını kalbî ifadelerle hissettiren Genel Başkanım, Liderim Sayın Devlet Bahçeli'ye hassaten hürmet ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Yüce Rabb'imden; çoluk çocuk sahibi hiçbir Müslüman'a, hiçbir siyaset erbabına, hiçbir vatandaşımıza, hiçbir Ülküdaşıma evlat acısı tattırmamasını, tahammülü zor ve böylesine ağır bir imtihanla hiç kimseyi sınamamasını bütün kalbimle niyaz ediyorum."

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