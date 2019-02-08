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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

MHP’deyken partileri tehdit eden Bucak CHP Siverek adayı

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MHP’deyken partileri tehdit eden Bucak CHP Siverek adayı

CHP, aday tanıtım toplantısı yapacağı 10 Şubat öncesi 16 yerde yarışa girecek adayını daha açıkladı. İstanbul’un Maltepe ve Silivri ilçelerinde mevcut isimlerle yola devam etme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde MHP adayı olarak başvuran, işbirliği çerçevesinde bu ilçe AK Parti’ye verilince açıkta kalan Mehmet Fatih Bucak’ı aday göstermesi dikkat çekti. Bucak, daha önce Parti Meclisi’ne sunulmuş ancak açık oylama talebi üzerine geri çekilmişti.

CHP’de, hafta sonu yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında kalan yerler için aday belirleme yetkisi verilen Kılıçdaroğlu, 16 belediye için adayları açıkladı. CHP’de açıklanan aday sayısı dün itibariyle 898 oldu. İstanbul ve İzmir’in ilçelerinin tamamı açıklanırken, Ankara’nın 5 ilçesi önümüzdeki günlere kaldı.

BUCAK İÇİN TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu’nun atadığı Bucak daha önce MHP’den adaylık başvurusu yapmış ancak MHP’nin ittifak kapsamında Şanlıurfa’yı AK Parti’ye bırakmasının ardından istifa etmişti. Bucak MHP’den aday olduktan sona katıldığı bir televizyon programında, “Ben oraya seçime değil ölmeye geliyorum. Bir daha Bucak’ın içinde bir tane başka partiyle araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar” demişti. Bucak Aşireti’nin adı “Susurluk skandalı”yla tarihe geçmişti. Sosyal medyada CHP’ye Bucak’ın aday gösterilmesiyle ilgili tepki yağdı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bucak’ın Şanlıurfa milletvekili Aziz Aydınlık ve il örgütünün önerisiyle aday yapıldığını söyledi.

MALTEPE VE SİLİVRİ AYNEN DEVAM

Ordu’da büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Adıgüzel yapıldı. Adıgüzel’in açıklanmasıyla CHP’nin belediye başkan adayı olan milletvekili sayısı 5’e yükseldi. İstanbul Maltepe’de Ali Kılıç ile Silivri’de Muharrem İnce’nin dünürü Özcan Işıklar yeniden aday gösterildi. Hatay Arsuz Belediye Başkanlığı için atanan Asaf Güven son PM’de yeterli oyu alamamıştı. Kılıçdaroğlu, PM’de veto edilen isimler yerine Bayraklı’da Serdar Sandal’ı, Bodrum’da ise Mehmet Kocadon yerine eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan’ı aday gösterdi. Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde avukatı Celal Çelik’i atadı.

MHP’deyken partileri tehdit eden Bucak CHP Siverek adayı

KONYA TAŞKENT ADAYI 19 YAŞINDA

Kılıçdaroğlu’nun atadığı isimler arasında dikkat çeken bir başka aday da Konya’nın Taşkent ilçesi adayı ülkücü bir ailenin kızı olan Hilal Ülkü Türedi oldu. Aynı zamanda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun memleketi olan Taşkent adayı Türedi, 2000 doğumlu. Türedi, CHP’nin şu ana kadar açıkladığı tek başörtülü aday oldu.

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