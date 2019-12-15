MHP’den yeni partilere: Bir bölen hareketi

Yalçın, “bir bölen” olarak nitelendirdiği yeni siyasi hareketlerle ilgili dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Bugün Türk siyasi hayatında görünen odur ki, uluslararası dolar baronları tarafından, küresel sermayenin yakın mazideki mutemet adamı Kemal Derviş’in birbirinden kötü kopyaları sahaya sürülmeye başlamıştır. Bugün AK Parti’de ‘bir bölen’ güruhundan Ali Babacan’ın arkasındaki cambaz oynatıcısı Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken, 2009’da sözde Kürt meselesi için iyi şeyler olacağını ilan etmiş, ardından da açılım ve çözüm adı altında çözülme süreci başlatılmıştır. Uluslararası aktörler kendilerine yeni piyonlar ve taşeronlar bulmuş, günün dinamiklerine uygun cambazlar yetiştirerek, bellerine ip bağlamıştır. Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış, kendilerinde gelecek vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar ‘yapraktan kispetler’ giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, cumhur ittifakı fırtınasının önünde savrulacaktır.”