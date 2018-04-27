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    MHP’den İYİ Parti’ye geçmişti... İlk açıklama geldi

    Gamze KOLCU / ANKARA
    27.04.2018 - 11:56 | Son Güncelleme:

    Dün MHP milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Kadir Koçdemir’den ilk açıklama geldi.

    MHP’den İYİ Parti’ye geçmişti... İlk açıklama geldiKoçdemir, şunları söyedi:
    “Son bir buçuk yıldır vicdanıma ve partimin yarım asırlık çizgisine sadakatimi parti içinde kalarak korumak imkansız hale geldi. Seçmenden aldığım vekalet görevini layıkıyla tanımlama adına, seçim takviminin açıklanmasına kadar bekledim. Bu sadakati korumak ve millete hizmet için başta parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti, olmak üzere ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım. 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin normalleşmesi ve tekrar siyaset yapılabilir hale gelmesi için yegane fırsattır. Emin, ehil ve halka yakın kadroların, ayırmadan kayırmadan ve buyurmadan; ilgiyle, bilgiyle ve sevgiyle hizmet ettiği bir Türkiye İYİ Parti’yle mümkün olacaktır.”

    MHPli vekil İYİ Partiye geçtiMHP'li vekil İYİ Parti'ye geçti

     

    Etiketler: Kadir Koçdemir , gündem
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