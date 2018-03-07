MHP'den ilginç iddia: BBP seçime girmeyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AK Parti ile MHP ittifakının BBP ve Saadet Partisi'ne (SP) kapalı olmadığını ancak bu yapıya katılmak isteyen üçüncü partilerin AK Parti listelerinden ittifaka girebileceklerini söyledi. Yalçın, TBMM'de gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti-MHP ittifakı, BBP ve SP'ye kapalı değil, ancak katılım şekli farklı olabilir; katılmak isteyen partiler AK Parti listelerinde yer alabilir. Mevcut şartlar altında erken seçim ülke menfaatine değil, AK Parti ile görüşmelerimizde de seçimlerin zamanında yapılması kararı alındı. AK Parti kongresinin sonbahardan önceye alınmasının erken seçim sinyali olduğu düşüncesine katılmıyorum, Erdoğan ve Bahçeli anlaşmadan seçim zamanı değişmez. AK Parti ile ittifak düzenlemesini aynen yasalaştırma konusunda uzlaştık, komisyonda (barajın düşürülmesi yönünde) teklif gelse de önemi yok, bu iş bitti."

DESTİCİ 'SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ' DEMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, iki gün önce yaptığı açıklamada Büyük Birlik Partisi olarak hiçbir komplekse kapılmadan doğrunun yanında, yanlışın karşısında olacaklarını vurgulamıştı. Destici, şunları söylemişti: "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında başlatılan seçim ittifakında biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu ittifakı desteklediğimizi, bu ittifakın yanından olduğumuzu ve dolayısıyla bu ittifakın içerisinde yer alacağımızı da ifade ettik. Şimdi Büyük Birlik Partisi'nin bu ittifakın içerisinde nasıl yer alacağı üzerine tartışma başlatıldı. Bizim bu süreçteki yol haritamız şudur, öncelikli olarak Meclis'teki uyum yasaları süreci tamamlanacak, dolayısıyla da yasal olarak siyasi partilerin hangi şekilde ittifak yapacağı net olarak ortaya çıkacak. Bu süreci takip ediyoruz ve buna ziyadesiyle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu tamamlandıktan sonra partiler ittifakta nasıl yer alacaklar, bu ittifak edecek partiler arasında müzakere edilir. Daha sonra bu müzakereler partilerin yetkili kurullarına getirilir ve bu kurullar nihai kararlarını verirler. Bizim de yapacağımız iş budur. Şimdiden bu milli ve yerli olan 'Cumhur İttifakı'nı parçalamak, bu ittifaka yönelik fitne ateşini yakmak adına ortaya atılan birtakım söylentilere itibar etmiyoruz. Kimsenin de itibar etmemesini salık veriyoruz."