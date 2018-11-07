MHP: Rüşvet-i kelam
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ABD’nin PKK’lı üç elebaşı için ödül verileceğini açıklamasını, ‘rüşvet-i kelam’ olarak niteledi.
Akçay dün Meclis Genel Kurulu’nda, ödülün ilk bakışta olumlu gelmekle birlikte ABD’nin Suriye ve Irak planlarında hangi hamleye karşılık geleceğinin görülmesi gerektiğini söyledi. Akçay, “Bu kararı biz rüşvet-i kelam olarak görüyoruz. Bundan sonra PKK’dan YPG’ye terörist geçişini net görmeliyiz. Çatı terör örgütünün, PKK’dan YPG’ye doğru kayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. ABD’nin bu hamlesi Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki doğru ve haklı duruşunu esnetmesine sebep olmamalıdır. Bu duruşun, Türkiye’nin beka meselesi olduğu da unutulmamalıdır” dedi.
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