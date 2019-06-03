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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
03.06.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

MHP Eşme İlçe Başkanı'na saldırı

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MHP Eşme İlçe Başkanı'na saldırı

Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, MHP Uşak Başkan Yardımcısı Süleyman Karahan, MHP Uşak İl Yöneticisi Cevat Gürsoy ile 31 Mart
Yerel Seçimlerinde MHP Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan Eşme ilçesine gitti.

Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy ile grup arasında "görevden alma" yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu.

Yücesoy, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri MHP İl Başkanı Kınden, Başkan Yardımcısı Karahan, İl Yöneticisi Gürsoy ve eski Belediye Başkan Adayı Erdoğan'ı gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyette ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi polis ekiplerince aranıyor.

Olay yerinde bulunan değişik çaplarda 4 av tüfeği ele geçirilirken, Yücesoy'u yaralayan silahı kimin ateşlediğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

MHP: SORUŞTURMA SONUÇLANINCAYA KADAR EŞME İLÇE BAŞKANLIĞI KAPATILACAK

MHP'den yapılan açıklamada ''Uşak ili Eşme İlçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak, Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır'' denildi. 

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