MHP beş şehri istiyor
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki günkü görüşmesinin ardından, yerelde ittifak çalışmaları da hız kazandı.
MHP Genel Merkezi’nin yeniden sağlanan yerel ittifakta, İstanbul, Ankara ve İzmir’den aday göstermemesine karşılık, AK Parti’den mevcut belediye başkanlıklarını elinde buldurduğu Adana, Mersin, Isparta, Manisa’nın yanı sıra Osmaniye’de adaylarını desteklemelerini istediği öğrenildi. Diğer iller, ilçeler, belediye meclis üyelikleri, belediye başkan yardımcılıkları için yapılacak ittifakın çerçevesinin ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasında yapılacak görüşmelerde netleşeceği kaydedildi. MHP, belediye meclislerinde de, ağırlığının hissedileceği sayıda üyeye sahip olmak istiyor. Ankara’da Etimesgut ve Polatlı Belediye başkanlıklarına sahip olan MHP, Yenimahalle gibi başka büyük bir belediyeyi de istiyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin ittifakın detaylarına ilişkin görüşlerini hafta sonu Antalya’da düzenlenecek belediye ve il başkanları kampında açıklaması bekleniyor.
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