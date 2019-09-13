MGM'den son dakika hava durumu uyarÄ±sÄ±: Saatte 80 KM hÄ±zÄ± bulacak!

Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve kuvvetli rÃ¼zgarÄ±n yurdun batÄ± kesimlerinde etkisini gÃ¶stereceÄŸini hava durumu raporu ile kamuoyuna duyuran Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yaÅŸanabilecek aksaklÄ±klar konusunda uyardÄ±. UyarÄ±larda, ani sel, su baskÄ±nÄ±, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksaklÄ±klar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Ãœlkemizin kuzey ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ä°stanbul, KÄ±rklareli, Kocaeli, Sakarya'nÄ±n kuzey kesimleri, Yalova, TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir, Bursa, Ã‡anakkale, KÄ±yÄ± Ege, Manisa, UÅŸak, Denizli, Isparta, Burdur, Rize ve Artvin Ã§evreleri, KÃ¼tahyaâ€™nÄ±n batÄ±, Afyonkarahisarâ€™Ä±n gÃ¼ney ve batÄ± kesimleri, Antalyaâ€™nÄ±n batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimleri ile Giresun ve Artvinâ€™in iÃ§ kesimlerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; AydÄ±n, MuÄŸla, Denizli ve Manisa Ã§evreleri ile Ä°zmir'in doÄŸu ilÃ§elerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n; Marmara ile Kuzey Egeâ€™de kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na (50-80 km/sa) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

AKOM UYARDI

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AKOM, Ä°stanbul'da bugÃ¼n beklenen kuvvetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AKOM'un hava tahminlerine gÃ¶re, kentte cuma sabahÄ± 09.00 gibi rÃ¼zgarÄ±n kuzeyden kuvvetlenerek aralÄ±klarla fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde saatte 50-80 kilometre hÄ±zla etkili olmasÄ± bekleniyor.Â Â Â Â Â

AKOM, yarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fÄ±rtÄ±na nedeniyle aÄŸaÃ§, direk, tabela devrilmesi Ã§atÄ± uÃ§masÄ± gibi olaylara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± da Ã¶zellikle uyardÄ±.Â Â Â Â Â

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi birimleri, fÄ±rtÄ±na nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± teyakkuza geÃ§ti. AKOM'dan yÃ¶netilecek Ã§alÄ±ÅŸmalarla anlÄ±k mÃ¼dahalelerde bulunulacak.Â Â Â Â Â

Deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksama olmasÄ± halinde ise Ä°ETT, OtobÃ¼s AÅž ve Metro Ä°stanbul seferleri artÄ±rÄ±lacak.Â





KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: Ege BÃ¶lgesi'nde beklenen saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n AydÄ±n, MuÄŸla, Denizli ve Manisa Ã§evreleri ile Ä°zmir'in doÄŸu ilÃ§elerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacaÄŸÄ± tahmin edildiÄŸinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m tehlikesi, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, hortum oluÅŸma riski ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

KUVVETLÄ° RÃœZGAR VE FIRTINA UYARISI: RÃ¼zgarÄ±n Marmara BÃ¶lgesi (Ä°stanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ, Edirne, Ã‡anakkale ve BalÄ±kesir) ile Kuzey Ege'de (Ä°zmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve hamleli olarak fÄ±rtÄ±na (50-80 Km/saat) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin edildiÄŸinden; Meydana gelmesi muhtemel Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ ve direk devrilmesi, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

MARMARA BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya2nÄ±n kuzey kesimleri, Yalova, KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale ve Bursa Ã§evrelerinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na (50-80 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ver gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif saÄŸanak, yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±,

KIRKLARELÄ° Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif saÄŸanak, yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KOCAELÄ° Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif saÄŸanak, yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EGE BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, KÄ±yÄ± Ege, Manisa, UÅŸak ve Denizli Ã§evreleri ile KÃ¼tahyaâ€™nÄ±n batÄ±, Afyonkarahisarâ€™Ä±n gÃ¼ney ve batÄ± kesimlerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; AydÄ±n, MuÄŸla, Manisa ve Denizli Ã§evreleri ile Ä°zmir'in doÄŸu ilÃ§elerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n; Kuzey Egeâ€™de kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na (50-80 km/sa) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, Ã¶ÄŸleden sonra gÃ¼ney ve batÄ± kesimleri saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

Ä°ZMÄ°R Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸleden sonra doÄŸu ilÃ§elerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

MUÄžLA Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

AKDENÄ°ZÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, Isparta ve Burdur Ã§evreleri ile Antalya'nÄ±n batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimlerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 34Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ANTALYA Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

HATAY Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ISPARTA Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°Ã‡ ANADOLUÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KONYA Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°VAS Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BATI KARADENÄ°ZÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ

ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

DÃœZCE Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

SÄ°NOP Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ZONGULDAK Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°ZÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ile Trabzon ve Rize Ã§evrelerinini yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AMASYA Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

SAMSUN Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

TOKAT Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

TRABZON Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLUÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu

KARS 4Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu

MALATYA Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLUÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 33Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

GAZÄ°ANTEP Â°C, 33Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

MARDÄ°N Â°C, 31Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

ÅžANLIURFA Â°C, 36Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k