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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
13.09.2019 - 07:13, Son GÃ¼ncelleme:

MGM'den son dakika hava durumu uyarÄ±sÄ±: Saatte 80 KM hÄ±zÄ± bulacak!

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MGM'den son dakika hava durumu uyarÄ±sÄ±: Saatte 80 KM hÄ±zÄ± bulacak!

13 EylÃ¼l Cuma gÃ¼nÃ¼ iÃ§in hava durumu raporunu yayÄ±mlayan Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (MGM), sabah saatleri itibariyle yaÅŸanmasÄ± beklenen kuvvetli rÃ¼zgar ve fÄ±rtÄ±na hususunda uyarÄ±larda bulundu. Hava durumu raporu iÃ§erisinde rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 80 KM hÄ±za kadar Ã§Ä±kabileceÄŸini duyuran MGM, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ devrilmesi ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar konusunda tedbir alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini aktardÄ±. DiÄŸer taraftan Ege ve Marmara BÃ¶lgesinin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.

Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve kuvvetli rÃ¼zgarÄ±n yurdun batÄ± kesimlerinde etkisini gÃ¶stereceÄŸini hava durumu raporu ile kamuoyuna duyuran Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yaÅŸanabilecek aksaklÄ±klar konusunda uyardÄ±. UyarÄ±larda, ani sel, su baskÄ±nÄ±, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksaklÄ±klar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Ãœlkemizin kuzey ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ä°stanbul, KÄ±rklareli, Kocaeli, Sakarya'nÄ±n kuzey kesimleri, Yalova, TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir, Bursa, Ã‡anakkale, KÄ±yÄ± Ege, Manisa, UÅŸak, Denizli, Isparta, Burdur, Rize ve Artvin Ã§evreleri, KÃ¼tahyaâ€™nÄ±n batÄ±, Afyonkarahisarâ€™Ä±n gÃ¼ney ve batÄ± kesimleri, Antalyaâ€™nÄ±n batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimleri ile Giresun ve Artvinâ€™in iÃ§ kesimlerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; AydÄ±n, MuÄŸla, Denizli ve Manisa Ã§evreleri ile Ä°zmir'in doÄŸu ilÃ§elerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n; Marmara ile Kuzey Egeâ€™de kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na (50-80 km/sa) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

AKOM UYARDI

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AKOM, Ä°stanbul'da bugÃ¼n beklenen kuvvetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle vatandaÅŸlarÄ± uyardÄ±.

Belediyeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve AKOM'un hava tahminlerine gÃ¶re, kentte cuma sabahÄ± 09.00 gibi rÃ¼zgarÄ±n kuzeyden kuvvetlenerek aralÄ±klarla fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde saatte 50-80 kilometre hÄ±zla etkili olmasÄ± bekleniyor.Â Â Â Â Â 

AKOM, yarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fÄ±rtÄ±na nedeniyle aÄŸaÃ§, direk, tabela devrilmesi Ã§atÄ± uÃ§masÄ± gibi olaylara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± da Ã¶zellikle uyardÄ±.Â Â Â Â Â 

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi birimleri, fÄ±rtÄ±na nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± teyakkuza geÃ§ti. AKOM'dan yÃ¶netilecek Ã§alÄ±ÅŸmalarla anlÄ±k mÃ¼dahalelerde bulunulacak.Â Â Â Â Â 

Deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksama olmasÄ± halinde ise Ä°ETT, OtobÃ¼s AÅž ve Metro Ä°stanbul seferleri artÄ±rÄ±lacak.Â

MGMden son dakika hava durumu uyarÄ±sÄ±: Saatte 80 KM hÄ±zÄ± bulacak

MGMden son dakika hava durumu uyarÄ±sÄ±: Saatte 80 KM hÄ±zÄ± bulacak

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: Ege BÃ¶lgesi'nde beklenen saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n AydÄ±n, MuÄŸla, Denizli ve Manisa Ã§evreleri ile Ä°zmir'in doÄŸu ilÃ§elerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacaÄŸÄ± tahmin edildiÄŸinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m tehlikesi, dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, hortum oluÅŸma riski ve yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

KUVVETLÄ° RÃœZGAR VE FIRTINA UYARISI: RÃ¼zgarÄ±n Marmara BÃ¶lgesi (Ä°stanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ, Edirne, Ã‡anakkale ve BalÄ±kesir) ile Kuzey Ege'de (Ä°zmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve hamleli olarak fÄ±rtÄ±na (50-80 Km/saat) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin edildiÄŸinden; Meydana gelmesi muhtemel Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ ve direk devrilmesi, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

MARMARA BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ 
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya2nÄ±n kuzey kesimleri, Yalova, KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale ve Bursa Ã§evrelerinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na (50-80 km/sa) ÅŸeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ver gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif saÄŸanak, yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±,

KIRKLARELÄ° Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif saÄŸanak, yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KOCAELÄ° Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif saÄŸanak, yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EGE BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ 
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, KÄ±yÄ± Ege, Manisa, UÅŸak ve Denizli Ã§evreleri ile KÃ¼tahyaâ€™nÄ±n batÄ±, Afyonkarahisarâ€™Ä±n gÃ¼ney ve batÄ± kesimlerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; AydÄ±n, MuÄŸla, Manisa ve Denizli Ã§evreleri ile Ä°zmir'in doÄŸu ilÃ§elerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmasÄ± bekleniyor. RÃ¼zgarÄ±n; Kuzey Egeâ€™de kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na (50-80 km/sa) ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, Ã¶ÄŸleden sonra gÃ¼ney ve batÄ± kesimleri saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

Ä°ZMÄ°R Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸleden sonra doÄŸu ilÃ§elerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

MUÄžLA Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olmasÄ± bekleniyor.

AKDENÄ°ZÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ 
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, Isparta ve Burdur Ã§evreleri ile Antalya'nÄ±n batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimlerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 34Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ANTALYA Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra batÄ±sÄ±nÄ±n iÃ§ kesimleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

HATAY Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ISPARTA Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°Ã‡ ANADOLUÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ 
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 28Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KONYA Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

SÄ°VAS Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BATI KARADENÄ°ZÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ 
ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

BOLU Â°C, 24Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu

DÃœZCE Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu

SÄ°NOP Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu

ZONGULDAK Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°ZÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ 
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ile Trabzon ve Rize Ã§evrelerinini yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AMASYA Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu

SAMSUN Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu

TOKAT Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu

TRABZON Â°C, 25Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLUÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ 
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM Â°C, 22Â°C
ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu

KARS 4Â°C, 20Â°C
ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu

MALATYA Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN Â°C, 22Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLUÂ BÃ–LGESÄ° HAVA DURUMUÂ 
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 33Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

GAZÄ°ANTEP Â°C, 33Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

MARDÄ°N Â°C, 31Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

ÅžANLIURFA Â°C, 36Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

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