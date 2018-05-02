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    Mezuniyet töreninde panik yaratan ihbar

    Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
    02.05.2018 - 12:52 | Son Güncelleme:

    Konya'da Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde mezuniyet töreni yapılan merkezde bomba olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Salon boşaltılarak, bomba uzmanı ve eğitimli köpek ile arama yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

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    • Mezuniyet töreninde panik
    • Mezuniyet töreninde panik
    • Mezuniyet töreninde panik
    • Mezuniyet töreninde panik

    Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Edebiyat Fakültesi'ndeki bazı bölümlerin mezuniyet töreninin düzenlendiği Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde bomba olduğuna dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine merkezdeki öğrenciler ve aileleri, polis tarafından tahliye edildi. Kültür merkezi çevresi güvenlik şeridi çekilip, kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Bomba imha uzmanı ve eğitimli köpekle salon içinde ve çevresinde arama yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Bahçede bekleyen öğrenciler ve aileleri, tekrar salona alınıp, törenler kaldığı yerden devam etti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

     

    Etiketler: mezuniyet töreni , konya , bomba ihbarı , gündem
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