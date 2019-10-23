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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mezat operasyonundan dramatik hikâyeler

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Mezat operasyonundan dramatik hikâyeler

Yüzde 90 görme engelli vatandaşı dolandırdılar... Oğlu kalp hastası öğretmenin 150 bin lirası gitti... Çete rüşvet alırken polis kamerası kayıttaydı...

Mezat salonlarına çöken suç örgütünün nasıl çalıştığı, başkalarını ihaleye sokmamak için kurduğu baskı, alınan rüşvetler ve haraç paraları kare kare görüntülendi. Liderliğini Hamza A.’nın yaptığı iddia edilen suç örgütünün icradan malını almak isteyen kişilerden bile para aldığı, para vermeyen kişileri ihalelere sokmadıkları belirlendi. Oğlu açık kalp ameliyatı olan öğretmen bir annenin polise yazdığı mektup ise suç örgütünün insanları nasıl mağdur ettiğini gözler önüne serdi.

Mezat operasyonundan dramatik hikâyeler

İhale salonunda bulunanlardan bir kişi dışındaki (ön sırada soldan ikinci) herkes çete üyesi.

ÖRGÜT CİRİT ATMIŞ

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, icralık malların ihale yoluyla satışının yapıldığı mezat salonlarının suç örgütlerince kontrol edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, kentteki tüm mezat salonlarında yapılan ihaleleri takibe başladı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 farklı suç örgütünün mezat salonlarındaki ihaleleri aldığı, dışarıdan kimseyi ihaleye sokmadığı, ihaleye girecek kişileri tehdit ettiği, baskı uyguladığı, kendi malını icradan almak isteyenlerden dahi para aldığı, para vermeyenleri ihaleye sokmadığı ortaya çıktı.

Mezat operasyonundan dramatik hikâyeler

Çete üyeleri paraları böyle bölüştü.

KARE KARE GÖRÜNTÜLENDİ

Özel ekip, örgüt üyelerini 6 ay boyunca adım adım takip etti. Örgüt üyelerinin kişilere uyguladıkları baskı, onları ihaleye sokmamaları kare kare görüntülendi. Ayrıca, örgüt üyelerinin aldıkları haraç ve rüşvet paraları ile ihalelerde elde edilen paraları kendi aralarında bölüşmelerine dair görüntüler de elde edildi. Yapılan operasyonda örgüt lideri Hamza A. ile 69 örgüt üyesi, aktif görevde 2 polis ve 7 icra memuru gözaltına alındı. Örgütün icra memurlarına susmaları ve ihalelerin kendi istekleri doğrultusunda sonuçlanması için rüşvet verdikleri, bazı polislere de aynı şekilde para aktararak örgüt adına iş yaptırdıkları iddia edildi.

ANNEYE TEHDİT

Suç örgütünün icra memurlarından destek alarak mezat salonlarında yaşattığı dramlar da operasyonla birlikte ortaya çıktı. Suç örgütünün mağdur ettiği şahıslardan biri öğretmen bir anne. Kalp hastası oğlunun tedavisi için sürekli il dışına gidip gelen anne icraya düşen aracını geri almak istedi. Ancak örgüt buna izin vermeyerek anneyi tehdit etti. Örgüttekiler anneye, “Sen parayı bize ver, biz senin adına ihaleye girip aracı alırız” diyerek 150 bin lirasını aldı. Hem parayı hem de ihalede aracı alan örgüt üyeleri, anneye ise ne arabasını verdi ne de aldıkları parayı. Polise mektup yazan anne, “Devletime sığınıyorum, bizi bu çetelerden kurtarın. Kredi taksitlerini ödeyemediğim aracıma el konuldu, aracımı icradan satın almak istedim. Bu çete izin vermedi, arabamı almak için 150 bin lira aldılar, ne aracımı alabildim ne de paramı” dedi. Yüzde 90 görme engelli bir vatandaş da akülü araç almak için ihaleye girdi. Ancak örgüt üyeleri görme engelli vatandaşa “Parayı bize ver, aracı biz alıp sana veririz” sözleriyle baskı uygulayarak mezat salonundan çıkarttı. Görme engelli vatandaştan 20 bin lira alan örgüt üyeleri, parasını da akülü arabayı da kendisine vermedi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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