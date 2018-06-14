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    Mezarlıklarda sınav yapıldı, başarılı olanlara bu kart verildi

    AA
    14.06.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Adana'da mezarlıklarda kendilerini “hoca” olarak tanıtan bazı kişilerin vatandaşların dini duygularını istismar etmelerini önlemek amacıyla Kur'an okuma sınav yapıldı. Sınavda başarılı olanlara "Mezarlıklarımızda Kur'an okumasında sakınca bulunmamaktadır" yazılı yaka kartı verildi.

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    • Adanada mezarlıklarda sahte hocaya sınavlı önlem
    • Adanada mezarlıklarda sahte hocaya sınavlı önlem
    • Adanada mezarlıklarda sahte hocaya sınavlı önlem
    • Adanada mezarlıklarda sahte hocaya sınavlı önlem

    Adana'da, mezarlıklarda kendilerini “hoca” olarak tanıtan bazı kişilerin vatandaşların dini duygularını istismar etmelerini önlemek amacıyla yapılan sınavda başarılı olanlara yaka kartı verildi.

    Adana Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünce kent merkezindeki 5 mezarlıkta sınav yapıldı. Mezarlık cami imamlarınca gerçekleştirilen sınavlarda, Kur'an-ı Kerim okumada başarılı olanlara "Mezarlıklarımızda Kur'an okumasında sakınca bulunmamaktadır" yazılı yaka kartı verildi. Sınavda Başarı sağlayamayanlar güvenlik görevlileri eşliğinde mezarlıktan uzaklaştırıldı.

    Mezarlıklarda sınav yapıldı, başarılı olanlara bu kart verildi
    Sınavda başarılı olanlara "Mezarlıklarımızda Kur'an okumasında sakınca bulunmamaktadır" yazılı yaka kartı verildi

    Asri Mezarlık'ta görevli cami imamı Yunus Can, Kur'an-ı Kerim'i yanlış okuyanlara tepki gösterdi.
    Sınava gelen birçok kişinin yıllardır mezarlıklarda Kur'an okuyarak para kazandığını belirten Can, şunları söyledi:
    "En azından bir Yasin suresini tevhidiyle beraber okumak için niye gayret etmiyorsunuz. Gerçekten içler acısı bir durum. Kelime hatası yapıyorsunuz. Orada bir noktasını yanlış okursanız, sizin açınızdan çok büyük bir vebal olur. Rahmetten çok azaba neden olacaksınız. Dolayısıyla böyle olmaz. Burada kırılmaca, küsmece olmasın, sıkıntı var yani."

    Mezarlıklarda sınav yapıldı, başarılı olanlara bu kart verildiAdana Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Şube Müdürü Bekir Durmaz da gazetecilere yaptığı açıklamada, Asri, Buruk, Kabasakal, Akkapı ve Küçükoba mezarlıklarında sınav yapıldığını belirtti.
    Mezarlıklarda sınav yapıldı, başarılı olanlara bu kart verildi
    Bazı kişilerin vatandaşları dini yönden istismar ettiğini ifade eden Durmaz, "Ramazan Bayramı'nda, arefe gününden başlamak üzere mezarlıklarımıza kabir ziyaretlerine gelen vatandaşlara, bazen hoca görünümlü insanlar gelip dua okuyor. Biz de bunu önlemek için Adana İl Müftülüğünden izinle cami imamımızla sınav yapıyoruz." dedi.

    Mezarlıklarda sınav yapıldı, başarılı olanlara bu kart verildiDurmaz, sınavı geçenlere yaka kartı dağıttıklarını söyleyerek, "Yaka kartı olmayanların mezarlıklardan insanları rahatsız etmesine müdahale etmiyoruz. Vatandaşların ailelerinin kabirlerini daha rahat ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Yaka kartı dağıttıklarımızın dışındakileri dışarı göndereceğiz. Mezarlığa bırakmayacağız onları." değerlendirmesinde bulundu.

    Mezarlıklarda sınav yapıldı, başarılı olanlara bu kart verildi

    Etiketler: imam , son dakika , haberler
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