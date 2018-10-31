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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
31.10.2018 - 18:43, Son Güncelleme:

Mezar tartışması: Tepki gösterdiler

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Mezar tartışması: Tepki gösterdiler

Düzce'de yol çalışması sırasında izin alınmadan yakınlarının mezarlarının taşıdığını iddia eden vatandaşlar belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünce, yol genişletme çalışması kapsamında Çay Mahallesi'deki mezarlıkta bulunan 4 kabri taşıma işlemi başlatıldı. Ekiplerin çalışması sırasında zarar gören bir mezarın başka bölüme taşınması kararlaştırıldı.

Bu arada çevredeki vatandaşların, yakınlarının mezarlarının açıldığı yönünde haber vermesi üzerine bölgeye gelen mahalle sakinleri, haber verilmeden işlemlerin uygulandığı gerekçesiyle çalışma yapan ekiplerle tartışmaya başladı.

GERGİNLİK YAŞANMADAN SONA ERDİ

Tepkilerin büyümesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri sevk edildi. Tartışma gerginlik yaşanmadan sona erdi.

Mezarda yakını bulunanlardan Nursel Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanıdıklarının haber vermesi üzerine mezarlığa geldiğini belirterek, "Ölümüzün bize sorulmadan kaldırıldığını gördük. Onların hiçbir şeyi ama benim dedem. Bazılarının babaları, akrabaları. Biz kaldırılmasın demiyoruz. Yol da geçiyor olabilir, saygı duyuyorum. Sadece üzüldüğümüz nokta, bize neden haber verilmiyor?" diye konuştu.

Mezar tartışması: Tepki gösterdiler

Gülşen Geçici de "Buradaki insanlara sormadan bir ağaç dahi kesemiyoruz. Neden hiç kimsenin haberi yok? Borcumuz olunca aranıyor da bu durumda neden arayan yok? Babamın mezarı haber verilmeden çıkartıldı." şekliden konuştu.

"YANLIŞ ANLAŞILMA YAŞANDI"

Park ve Bahçeler Müdürü Numan Şirin ise yola 5 metre cephesi olan mezarlıkta bazı mezarların izin alınarak şekilde çıkartıldığını söyledi.
Yanlış bir anlaşılma yaşandığını belirten Şirin, şunları kaydetti:

Mezar tartışması: Tepki gösterdiler

"İzin alınan 4 ailenin mezarlarını çıkartırken, diğer vatandaşlara da 'mezarlarınız çıkartılıyor' şeklinde haber verilince hepsini taşıyormuş intibası oluştu. Bir mezarı taşırken yandaki kabirden de kemikler ortaya çıktı. Kaybolmaması içinde aldık. Daha sonra cenazenin yakınları geldi ve defnedilmesini istedi. Biz de tekrar aynı yere defnettik. Mezarlara dokunulamaz ve zarar verilemez. Biz onların acılarını arttırmak değil, ortak olmak adına tekrardan defin işlemini gerçekleştirdik."

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