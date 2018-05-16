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    Mevzuata göre 18 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs resmi tatil mi?

    Hürriyet Haber
    16.05.2018 - 11:25 | Son Güncelleme:

    19 Mayıs resmi tatil mi sorusu, hafta sonu çalışma durumu bulunan vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında birçok etkinlik düzenlenirken, okullar ve kamu daireleri tatil olacak. Peki, özel sektör çalışanlarının merakla araştırdığı konu olan 19 Mayıs resmi tatil olacak mı? İşte, öğrencilerin merak ettiği 18 Mayıs Cuma günü yarım gün mü sorusu ve 19 Mayıs resmi tatil mi sorusunun cevabı

    19 Mayıs resmi tatil mi sorusu, yüz binlerce kişinin merakla araştırdığı konu oldu. Hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla özellikle özel sektör çalışanlarının merakla sorguladığı konu olan 19 Mayıs resmi tatil mi sorusu, cumartesi günleri çalışma zorunluluğu bulunan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Peki, 18 Mayıs yarım gün mü olacak? 19 Mayıs resmi tatil mi olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 18 MAYIS YARIM GÜN MÜ OLACAK?

    18 Mayıs tatil mi ya da yarım gün mü sorusu mevzuatta karşılık bulmazken,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 19 Mayıs bu yıl da aynı şekilde resmi tatil olmaya devam edecektir. İşte, konuyla ilgili o kanun ve diğer resmi tatil günleri;

    Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

    A) Resmi bayram günleri şunlardır:

    1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

    2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

    3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

    B) Dini bayramlar şunlardır:

    1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

    2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

    C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

    D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

    Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

    Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

    29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

    19 MAYIS NEDEN KUTLANIR?

    Atatürk 'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır.

    Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935’te "Atatürk Günü" adı altında kutlanmıştır. Beşiktaş 'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

    Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir.

    Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

    20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesinden sonra "Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

    Etiketler: 19 mayıs tatil mi , gündem
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