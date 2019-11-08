Mevlid Kandili etkinlikleri neler? İşte Mevlid-i Nebi Haftası programı

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, bugün idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İşte, Mevlid Kandili programı ve Mevlid-i Nebi Haftası etkinleri



Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul'da Eyüp Sultan ve Fatih, Konya'da Kapu, Isparta'da Ulu ve Elazığ'da Yeni Mahalle camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim, mevlidi şerif ve dua okutulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlerini tanıttı



Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yıl "Peygamberimiz ve Aile" temasıyla düzenlenecek "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri için tanıtım toplantısı düzenlendi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğunu bildirdi.



Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda bu yıl "Peygamberimiz ve Aile" temasıyla düzenlenecek "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerinin tanıtım toplantısına katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Erbaş, 8 Kasım Cuma günü Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili'nin idrak edileceğini belirtti.



Mevlid-i Nebi'nin, Müslümanların zihin ve gönül dünyasında çok güçlü ve köklü bir yere sahip olduğuna işaret eden Erbaş, bu kapsamda Hazreti Muhammed'in sünnet-i seniyyesinin, bugünün dünyasıyla buluşturulacağını ve rahmet mesajlarının ulaştırılacağını söyledi.



Erbaş, bu yılki temanın "Peygamberimiz ve Aile" konusu olduğunu hatırlatarak, bireysel, sosyal ya da küresel boyutta yaşanan bütün sıkıntıların ya da güzelliklerin, aileyle güçlü bir ilişkisi bulunduğunu ifade etti.



"Ailelerdeki olumsuzluklar genel problem haline geldi"



Ailelerde yaşanan olumsuzlukların zamanla hayatı kuşattığına dikk ati çeken Erbaş, şöyle devam etti:



"Bu konuda özellikle medyanın işlevine dikkat çekmek istiyorum. Aile değerlerimize uygun, ailemizi korumaya ve güçlendirmeye yönelik yayınlar yapması medyanın en büyük ve başta gelen sorumluluğudur. Medyamızdan bunu bekliyoruz. Esasen dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez. Fakat bugün aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında maalesef medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğu açıktır."



Erbaş, medyanın bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Olumsuzlukları sıradanlaştıran, mahremiyeti hiçe sayan, şiddete teşvik eden, gayrimeşru ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren, sorumluluk duygusunu hiçe sayan" yayınların, aileyi tahrip ettiğini kaydetti. Erbaş, "Ayrıca medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz aile ahlakı ve değerlerini yozlaştıran ve yıpratan her türlü söylem, tavır ve politika, nesillerimize ve geleceğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır." dedi.



"401 büroda manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmeti"



Erbaş, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için Hazreti Muhammed'in gösterdiği değerlerin ailede hakim kılınması gerektiğini ifade ederek, 401 Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmeti sunulduğunu bildirdi.



Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla yapılacak etkinliklere değinen Erbaş, şu bilgileri verdi:

"İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Kongre ve Gösteri Merkezi Salonu'nda, 8 Kasım Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mevlid-i Nebi Haftamızın açılış programını gerçekleştireceğiz. Aile özelinde etkinlikler yapacağız. Salonlarda milletimizle buluşacağız. Okullarımızda etkinlikler yapacağız. Radyo ve televizyon programlarımız olacak. 22-26 Kasım'da Antalya'da, 'Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu' yapacağız. Bu vesileyle bütün milletimizin her ferdini özellikle aileleriyle Mevlid-i Nebi programlarımıza katılmaya davet ediyorum."





