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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR/ BURSA, (DHA)
24.09.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Metroda kendi copuyla bayılana kadar dövmüşlerdi... Karara isyan etti

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Metroda kendi copuyla bayılana kadar dövmüşlerdi... Karara isyan etti

BURSA'da özel güvenlik görevlisi Orhan Atmaca (30), metroya ücretsiz geçişlerine izin vermediği 2 kişi tarafından kendi copuyla bayılana kadar dövüldü. Olay güvenlik kameralarına anbean yansırken, tutuksuz sanıklar 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Atmaca, verilen cezanın az olduğunu belirterek, kendisinin ölümden döndüğünü söyledi.

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  • Bedavacılardan dayak yiyen güvenlik görevlisini isyan ettiren karar
  • Bedavacılardan dayak yiyen güvenlik görevlisini isyan ettiren karar
  • Bedavacılardan dayak yiyen güvenlik görevlisini isyan ettiren karar
  • Bedavacılardan dayak yiyen güvenlik görevlisini isyan ettiren karar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa'da, 2016 yılı Nisan ayında Osmangazi ilçesindeki Gökdere Metro İstasyonu'na gelen Enes Demir (26) ve Adil Kılıçarslan (27) metroya ücret ödemeden binmek istedi. Gişelerden geçen 2 kişiyi uyaran güvenlik görevlisi Orhan Atmaca, saldırıya uğradı. Demir ve Kılıçarslan., Atmaca’nın kafasına kendi copuyla 17 kez vurdu, daha sonra da tekmeledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası saldırganlar, 'öldü' sandıkları Orhan Atmaca'yı bırakıp kaçtılar. Hastaneye kaldırılan Atmaca, tedavisinin ardından 20 gün iş göremez raporu aldı.

9 AY CEZA ALDILAR

Yaşanan kavganın ardından önce Enes Demir, ardından da Adil Kılıçarslan yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında 'Güvenlik görevlisini basit yaralamak' suçundan dava açılan Enes Demir ile Adil Kılıçarslan 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay sonrası işinden isitifa etmek zorunda kaldığını söyleyen güvenlik görevlisi Orhan Atmaca, "Bu şahıslar bu olaydan dolayı 9 ay gibi komik bir ceza aldılar. Özel güvenlik görevlisine karşı suç işleyenler, kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır. Bu noktada, basit yaralama suçuyla nitelendirilen olay, aslında, kamu görevlisine görevini yaptırmama ve direnme suçu olarak nitelendirilmeliydi. Yaşanan bu olay sonrası ciddi bir psikolojik çöküntüye uğradım. Sahipsiz ve işsiz kaldım. Ölümden döndüm ama yapacak bir şey yok, can sağlığı olsun" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (24.09.2018)
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