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    Metrobüs yolunda feci olay

    İHA
    01.05.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

    Esenyurt Saadetdere metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı. Suriyeli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

    Ayrıntılar geliyor 

    Etiketler: metrobüs kazası , beylükdüzü kaza , suriyeli çocuk , gündem
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