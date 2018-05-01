Metrobüs yolunda feci olay

Esenyurt Saadetdere metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı. Suriyeli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.
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